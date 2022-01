»Mehr Geld für Schulen, Schuldenbremse abschaffen«

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte am Donnerstag die Beteiligung des Bundes bei der Schulfinanzierung:

(…) Der Investitionsstau, den die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Jahr 2021 allein für die Schulen mit 46,5 Milliarden Euro beziffert hat, muss dringend abgebaut werden. Wenn, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, 4.000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler mit einem Investitionsprogramm und einem Chancenbudget unterstützt und weitere 4.000 Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren dauerhaft mit mehr Schulsozialarbeit versorgt werden sollen sowie der Digitalpakt verstetigt werden soll, dann ist das nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung möglich. Dafür braucht es eine stärkere Mitfinanzierung durch den Bund. Das Verbot von Kooperation im Grundgesetz muss gestrichen werden! (…) Im deutschen Föderalismus sind Schulen Ländersache, der Bund kann seit der Föderalismusreform von 2006 nur in Ausnahmen als Finanzier einspringen. (…) Darüber hinaus fordert die Bildungsgewerkschaft die Abschaffung der Schuldenbremse und eine Verlängerung der Laufzeit für die Tilgung der pandemiebedingten Kredite auf 50 Jahre. Um Bildung nachhaltig zu finanzieren, ist aus Sicht der GEW zudem eine gerechtere Steuerpolitik erforderlich, die Einkommensschwache entlastet und Einkommensstarke mehr in die gesellschaftliche Pflicht nimmt.

Die AWO forderte am Donnerstag wegen der steigenden Energiepreise höhere staatliche Zuschüsse:

Medienberichten zufolge soll noch in diesem Jahr ein einmaliger Heizkostenzuschuss für Haushalte im Wohngeldbezug ausgezahlt werden. (…) Eine Vorlage des Bundesbauministeriums zum Heizkostenzuschuss soll demnächst im Bundeskabinett beraten werden. Demnach sollen Einpersonenhaushalte 135 Euro und Zweipersonenhaushalte 175 Euro erhalten. Für jedes weitere Haushaltsmitglied sind weitere 35 Euro vorgesehen. »Um Haushalte mit Armutsrisiko dauerhaft zu entlasten, braucht es aber langfristig wirksame Maßnahmen«, sagt dazu Jens M. Schubert, Vorstandsvorsitzender des AWO Bundesverbandes, »Wichtig ist zudem, dass auch die prekäre Situation von Menschen außerhalb des Wohngeldbezugs berücksichtigt wird. Für Personen im Grundsicherungsbezug muss es eine Zusicherung geben, dass die absehbar hohen Nachzahlungen im kommenden Jahr vollumfänglich übernommen werden. Insbesondere die rasant steigenden Energiekosten belasten auch die Menschen in der Grundsicherung enorm. (…) Die Inflation wirkt hier wie eine Leistungskürzung.«

Die Linke in NRW forderte am Donnerstag ein Verbot der türkischen faschistischen Organisation »Graue Wölfe«:

In den vergangenen Tagen haben unser Landessprecher Jules El-Khatib und unsere Genossin Ezgi Güyildar Morddrohungen von einem Grauen Wolf erhalten, schon während des Wahlkampfs lag ein ernsthaftes Bedrohungsszenario gegen unsere Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen vor. Dazu erklärt Nina Eumann, Landessprecherin der Linken NRW: »Wir werden niemals akzeptieren, dass unsere Genossinnen und Genossen von Rechten bedroht sind, unabhängig davon, ob es nun deutsche oder türkische Faschisten sind. Um den Einfluss der Grauen Wölfe, die auch in Deutschland aktiv sind, zu beenden, braucht es ein Verbot ihrer Strukturen. Darüber hinaus muss die Bundesregierung, die sich in ihrem Koalitionsvertrag dem Kampf gegen rechts verpflichtet hat, deutlich machen, dass sie dies auch im Bezug auf türkische rechtsradikale Gruppen ernst meint.« (…)