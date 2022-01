Den Falschen nehmen

Heinz-Peter Bader/REUTERS Anstehen für weniger Hilfe: »Arbeitsmarktservice« in Wien (2.11.2016)

Derzeit geistert ein neuer Euphemismus durch die österreichische Arbeitsmarktpolitik: degressives Arbeitslosengeld. Ein solches hatte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bereits im Herbst vergangenen Jahres ins Spiel gebracht: Arbeitslos gemeldeten Menschen sollen mit Dauer der Erwerbslosigkeit die Leistungen gekürzt werden. Gut 100.000 Stellen sind in Österreich mit Stand Ende Dezember unbesetzt. Mit sinkenden Bezügen will Kocher Erwerbslose »motivieren«, diese Stellen zu besetzen.

Was der Minister verschweigt: Um die 102.193 offenen Stellen konkurrieren 402.378 Erwerbslose. Und das Arbeitslosengeld ist mit einer Nettoersatzrate von 55 Prozent so niedrig wie kaum irgendwo anders in Europa. Bereits heute müssen 90 Prozent der Erwerbslosen hierzulande mit weniger als 1.200 Euro monatlich auskommen und leben damit an oder unterhalb der Armutsgrenze.

Ihr »Gegenmodell zu Kochers Plänen« präsentierten am Mittwoch jene, die das Volksbegehren »Arbeitslosengeld rauf!« initiiert haben oder unterstützen. Die Initiative fordert eine Erhöhung der Nettoersatzrate auf mindestens 70 Prozent sowie die Entschärfung der Kriterien, ab wann ein Job als »zumutbar« gilt, also nicht ausgeschlagen werden darf. Seit Sommer 2021 sammelt die Kampagne Unterstützungserklärungen, nach eigenen Angaben bis dato rund 21.000. Die Eintragungswoche für Unterschriften wird voraussichtlich Anfang Mai stattfinden. Wird ein Volksbegehren von mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben, muss es im Nationalrat behandelt werden.

Dem Vernehmen nach soll Kochers »Reform« des Arbeitslosengeldes Anfang kommenden Jahres auf die Schiene gesetzt werden. Mit dem Volksbegehren wollen die Initiatorinnen und Initiatoren einer weiteren Verschärfung der Situation entgegenwirken. Man wolle »Armut und Arbeitslosigkeit, nicht Arme und Arbeitslose bekämpfen«, bekräftigte Karin Stanger, Bundesvorständin der mitgliederstärksten Gewerkschaft in Österreich, GPA, bei der Pressekonferenz. Sie verwies auf die prekäre Situation von Frauen, Teilzeitarbeitenden und Geringverdienenden.

Prominente Unterstützung bekommt »Arbeitslosengeld rauf!« auch vom renommierten Ökonomen Stephan Schulmeister. »Die Politik der letzten 30 Jahre«, kritisierte Schulmeister in Wien, »hat in eine Sackgasse geführt«. Da sei zunächst eine »falsche Diagnose«, nämlich, dass Arbeitslose an ihrer Situation selbst schuld seien; und eine »falsche Therapie«, dass dem mit einer Reduktion der Bezüge entgegengewirkt werden könne.

Die Regierung ging seit Pandemiebeginn den umgekehrten, »angebotsseitig« genannten Weg: Unternehmen, vor allem Tourismus und Industrie, wurden großzügig mit Geld versorgt, während medial das Bild vom Erwerbslosen als faulem Taugenichts befördert wird. Trotz großer Investitionen, kritisierte Georg Erkinger, Bundesvorsitzender des Gewerkschaftlichen Linksblocks im ÖGB, seien nach wie vor 400.000 Menschen erwerbslos. Statt Unternehmen »großzügig« zu fördern, sollten die Arbeitslosenbezüge erhöht werden, forderte auch Erkinger. Das würde unmittelbar materielle Not lindern und mittelbar den Druck für Arbeitssuchende verringern, einen Job zu unsäglichen Bedingungen annehmen zu müssen.

»Es ist ein großer Fehler, Arbeitnehmerinnen und Arbeitslose als Gegensatz zu betrachten«, betonte Irina Vana, Sozialwissenschafterin an der Universität Wien. Denn das eine hänge mit dem anderen unmittelbar zusammen: Steige die Nettoersatzrate, müssten auch Unternehmen ihre Konditionen anpassen, um Personal zu finden. Wovon auch bereits dort Beschäftigte profitierten.

Ein Punkt, der über Erfolg und Misserfolg des Volksbegehrens mitentscheiden wird, ist daher auch die Positionierung der Gewerkschaften. Zwar unterstützen zahlreiche Gewerkschafter und Betriebsräte sowie einzelne Teilorganisationen das Volksbegehren offiziell – eine gemeinsame Unterstützungserklärung blieb bis dato allerdings aus.