Steuerdieb bricht Schweigen

Axel Heimken/dpa Die Privatbank M. M. Warburg in Hamburg

Nun packt also doch noch einer aus. Im dritten »Cum-Ex«-Strafprozess vorm Landgericht Bonn hat ein früherer Manager der Privatbank M. M. Warburg ein Teilgeständnis abgelegt und eine Mitschuld an den krummen Machenschaften des Geldhauses eingeräumt, die einen Schaden von über 100 Millionen Euro verursacht haben sollen. Er habe sich die Ereignisse jahrelang »schöngeredet«, um sein Handeln vor sich selbst, »vor anderen und auch der Justiz gegenüber zu rechtfertigen. Das war falsch«, erklärte der Angeklagte M. am Mittwoch morgen vor Gericht. Die Aussage markiert eine spektakuläre Wendung nicht nur im konkreten Fall, sondern könnte auch Einfluss auf andere laufende und kommende Verfahren im Zusammenhang mit illegalen Aktienschiebereien der Sorte »Cum-Ex« und »Cum-Cum« haben.

»Mit dem Geständnis ist der nächste Dominostein in der Aufklärung des ›Cum-Ex‹-Skandals gefallen«, nahm gestern der Obmann der Fraktion Die Linke im Finanzausschuss des Bundestags, Christian Görke, gegenüber junge Welt Stellung. Alle Beteiligten müssten »jetzt auch für diesen unsäglichen Steuerbetrug geradestehen«. Ausdrücklich verwies der Abgeordnete auf die »politische Verantwortung für den Skandal«, die bis heute nicht geklärt sei. Bekanntlich sieht sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Vorwürfen ausgesetzt, in seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister könnte der Privatbank durch politische Einflussnahme die fällige Rückerstattung einer per Dividendenstripping erschlichenen Summe von 47 Millionen Euro zunächst erspart worden sein. In der Hansestadt ist seit gut einem Jahr ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit der Aufarbeitung der Vorgänge des Jahres 2016 befasst (siehe jW vom 10. Januar).

Das Bonner Landgericht hatte bereits in zwei vorangegangen Entscheiden drei Akteure der in Hamburg ansässigen Privatbank mit Strafen belegt, darunter zwei britische Aktienhändler sowie den früheren Warburg-Generalbevollmächtigen. Er wurde im Vorjahr wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt, wobei das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Die Bewährungsstrafen gegen die beiden Briten wurden inzwischen vom Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt. Allerdings war allen bisherigen Verfahren gemein, dass die Beklagten jede Schuld von sich gewiesen hatten. Dies gilt auch für die Eigentümer des Geldinstituts, Christian Olearius und Max Warburg, gegen die die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt. Sie beteuern bis heute hartnäckig, über einen möglichen kriminellen Hintergrund der Geschäfte nicht im Bilde gewesen zu sein.

Am zwölften Verhandlungstag am Montag hatte auch der Angeklagte M. noch das Unschuldslamm gemimt und behauptet, er habe sich bei den Transaktionen auch dann noch nichts gedacht, nachdem der Gesetzgeber 2009 neue Regeln zum Stopp des Steuerdiebstahls aufgestellt hatte. Wohl weil Richter Roland Zickler ihm die Version nicht abnahm und ihn unter Druck setzte, brach M. zwei Tage später sein Schweigen. Er habe die »Augen geschlossen« und aus »Sorge um meine Karriere« seine Bedenken zu den Deals zurückgestellt. M. war einst Geschäftsführer einer Luxemburger Warburg-Tochter, die Investmentfonds auflegt und managt. Darunter waren bis 2010 auch solche Fonds, für deren Erlöse sich massenhaft Kunden eine zuvor gar nicht entrichtete Kapitalertragsteuer vom Fiskus erstatten ließen. Solche Deals erfüllten nach besagtem BGH-Urteil vom Sommer 2021 den Straftatbestand der Steuerhinterziehung.

Es habe sich bei den von ihm abgewickelten Geschäften um genau jene gehandelt, die der Gesetzgeber als missbräuchlich eingestuft hatte, äußerte M. Er habe auch falsche Bestätigungen unterschrieben, die für die Steuererstattungen dringend notwendig waren und so zur Verschleierung der Taten beigetragen haben. »Aufgrund meiner Erfahrungen mit der Führungsstruktur der Warburg-Gruppe hatte ich die Befürchtung, dass eine Weigerung meinerseits das Ende meiner Karriere bewirkt hätte.« Nach den unerwarteten Einlassungen wurde die Sitzung vertagt. Weiter gehe es auf den Finanzmärkten bis zum heutigen Tage auch mit »Cum-Ex«-ähnlichen Gestaltungsmodellen, wie Linke-Politiker Görke bemerkte. Das sei »ein Unding«.