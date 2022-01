Der Hausdichter

Das New Yorker Guggenheim-Museum bekommt erstmals einen eigenen Dichter. Der US-Amerikaner Taylor Johnson werde in diesem Jahr erster »Poet-in-Residence« des Ausstellungshauses am Central Park in Manhattan, teilte die Museumsleitung am Dienstag mit. In dieser Rolle solle der bereits mehrfach preisgekrönte Dichter ein Jahr lang etwa Poesielesungen, Workshops und andere Veranstaltungen in Zusammenhang mit den Ausstellungen des Museums organisieren. Das 1939 gegründete Museum, das auch für seine von Architekt Frank Lloyd Wright entworfene schneckenhausförmige Architektur berühmt ist, zeigt in seiner Dauerausstellung vor allem Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert. (dpa/jW)