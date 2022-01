Fordern kostet nichts

Mohamed Abd El Ghany/REUTERS »Emissionen machen nicht vor Grenzen halt« (Containerschiff im Suezkanal)

»Jetzt ist Klimaschutz Trumpf«, verkündete Gaby Bornheim, Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Ende voriger Woche – um sich zugleich gegen europäische oder gar nationale Alleingänge beim klimaschützenden Umbau der Schiffahrt auszusprechen: Weil »Emissionen (…) nicht vor Grenzen halt« machten, sei es »schwierig, das lokal zu begrenzen«. Das entspricht durchaus der Haltung vieler VDR-Mitglieder, die sich jüngst in einer Umfrage mehrheitlich entsprechend geäußert hatten.

Klimaschutz auf See ist ein heikles Thema: Wenn, wie jüngst in Glasgow, die UN-Staaten über Emissionsreduktion debattieren, ist die Handelsschiffahrt, ebenso wie die Luftfahrt, als »grenzüberschreitende Form der Mobilität« nicht Teil dort besprochener, national umzusetzender Ziele. Es gibt in Sachen Seeverkehr nur eine einzige Organisation, die weltweit geltende Vereinbarungen – nicht nur, aber auch beim Klimaschutz – treffen kann: die International Maritime Organization (IMO), die Schiffahrtsorganisation der UNO mit Sitz in London. Die jedoch hat ihre eigenen Strukturen, die schon seit langem effektivem Umweltschutz im Wege stehen. Zwar entscheiden die derzeit 175 souveränen Mitgliedstaaten laut Satzung mit Stimmenmehrheit – das klingt aber demokratischer, als es in der Praxis ist.

Die Anfang Dezember zur ersten Frau an der Spitze des VDR gewählte Bornheim nahm unter anderem Bezug auf Beschlüsse der Europäischen Union, wonach bis 2050 netto keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausgestoßen werden sollen. Diesem Ziel »Klimaneutralität bis 2050« habe sich, unter anderem auf Betreiben des VDR, auch der Weltreederverband ICS angeschlossen und einen entsprechenden Antrag an die IMO gestellt, bislang allerdings vergeblich. Auch am Rande der Konferenz von Glasgow haben einzelne Staaten verschiedene Absichtserklärungen für mehr Klimaschutz auf See unterzeichnet; aber das hat eben für die IMO keine Gültigkeit.

Nach deren Satzung müssen nämlich Beschlüsse von mindestens 15 Staaten, die zusammen über mindestens 50 Prozent der Welthandelstonnage verfügen, ratifiziert werden, bevor sie weltweit gültig werden. Das aber verzögert nicht nur den Prozess, sondern garantiert auch einen Primat der größten Schiffahrtsnationen – gemeint sind nicht die Großmächte im ökonomischen Sinn, sondern die größten Flaggenstaaten. Bekanntlich müssen Schiffe – abweichend vom Seerechtsübereinkommen – nicht im Heimatland des Reeders registriert, sondern dürfen »umgeflaggt« werden, also unter der Fahne von Staaten fahren, deren Regeln dem Reeder günstigere Tarife, Steuern oder andere Normen gegenüber dem Heimatland bescheren. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) spricht von »Billigflaggenstaaten« und kritisiert nicht nur die sozialen Folgen für die Seeleute, sondern betont, dass Schiffe unter diesen Flaggen oft ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellten.

Die Billigflaggenstaaten indes verdienen gut am Registrierungsgeschäft und sind deshalb bemüht, die Reeder nicht zu verprellen. Also blockieren sie in der IMO häufig wirksame und damit oft teure Beschlüsse – so unter anderem in Sachen Umweltschutz. Nach Maßgabe der IMO sollen klimaschädliche Emissionen bis 2050 nur um 50 Prozent reduziert werden, bezogen auf einen vieldiskutierten Basiswert von 2008. Dies durch ein Klimaneutralitätsziel im Sinne der EU oder des ICS zu ersetzen, bedürfte eines neuen Beschlusses – und der Ratifizierung durch Billigflaggenstaaten wie Panama, Liberia, Marshallinseln, Malta oder Bahamas. Denn die vertreten zusammen weit mehr als 50 Prozent der Welthandelstonnage, ohne sie geht folglich nichts.

Blamabel für die neue VDR-Präsidentin: Bornheim leitet die Hamburger Reederei Peter Döhle, die sich mit etwa 500 gemanagten Schiffen als eine der größten deutschen Reedereien bezeichnet. Nur sind ihre Schiffe zum größten Teil in Billigflaggenstaaten registriert. Die von Bornheim geführte Firma stützt also maßgeblich die Macht jener IMO-Staaten, die bislang die – vorgeblichen – Ziele Bornheims und des VDR blockieren.