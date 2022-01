Tote und Trümmer

Farah Abdi Warsameh/REUTERS

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat eine Autobombe am Mittwoch mindestens acht Menschen in den Tod gerissen, wie der Leiter des Rettungsdienstes mitteilte. Durch die heftige Detonation auf einer Straße zum Flughafen seien auch einige Gebäude und Fahrzeuge zerstört worden, so der Sprecher der Polizei. Weitere Menschen könnten sich unter den Trümmern befinden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Bombenanschlag. In der Vergangenheit hatte die mit Al-Qaida verbundene Gruppe Al-Schabab die Verantwortung für ähnliche Anschläge übernommen. (dpa/jW)