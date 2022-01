Russland als Vorwand

Benoit Tessier/REUTERS Paris will Ruhe in seinem »Hinterhof«. Französische Truppen patroullieren in Mali (17.10.2017)

Der gute alte Kolonialsound kommt wie frisch gestreamt: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), warnte am Mittwoch per dpa vor einem schnellen Rückzug der Bundeswehr aus Mali: »Die Frage ist, was passiert, wenn wir rausgehen? Machen sich die Russen breit, um das Vakuum zu füllen? Auch größere Unruhen und damit große Fluchtbewegungen sind nicht im Interesse Europas.« Denn merke: Ganz Afrika ist für zivilisierte Weiße ein »Vakuum«, das sie großzügig von Zeit zu Zeit mit Truppen und Panzern füllen. Einheimische gibt es in der Leere bekanntlich nicht.

Es sei denn, sie machen sich doch bemerkbar und es muss zu Daumenschrauben gegriffen werden. Am Wochenende verhängte die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS Sanktionen gegen Mali. Alle Grenzen zum Mitgliedsland sollten geschlossen, alle nicht lebenswichtigen Handelsbeziehungen und alle Finanzmittel Malis bei der von Paris seit der sogenannten Unabhängigkeit gelenkten ECOWAS-Zentralbank eingefroren werden. Auslöser war die Ankündigung der Regierung in Bamako, wegen der unsicheren Lage den Wahltermin vom 27. Februar um bis zu fünf Jahre zu verschieben. Einen Kompromissvorschlag Malis lehnte ECOWAS am Sonnabend ab.

Am Dienstag erklärte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron »vollkommen solidarisch« mit dem Versuch der wirtschaftlichen und finanziellen Strangulation und fügte hinzu, die EU werde sich um Verschärfung bemühen. Malis Staatschef, Oberst Assimi Goïta, hatte die Sanktionen am Montag als »illegitim, illegal und unmenschlich« bezeichnet. Ein Sprecher Goïtas hatte zuvor erklärt, die malische Regierung bedaure, »dass sich die westafrikanischen Regionalorganisationen durch Mächte von außerhalb instrumentalisieren« ließen. Goïta erklärte zugleich, dass er weiterhin für einen Dialog mit den westafrikanischen Nachbarn offen sei. Zu dem rief auch der Präsident des Islamrates Malis, Seid Chérif Ousmane Madane Haïdara, am Mittwoch auf und forderte die Gläubigen des Landes für diesen Freitag zu entsprechenden Manifestationen auf.

Ob Frankreich und seine bewaffneten Helfer Gespräche zulassen, ist fraglich. Die USA erklärten bereits, sie unterstützten die »starken Maßnahmen« der ECOWAS ebenfalls. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, forderte die Militärregierung auf, ihr Versprechen, zur parlamentarischen Demokratie zurückzukehren, einzulösen. Frankreich und USA scheiterten aber am Dienstag damit, eine Erklärung zur Unterstützung der Sanktionen durch den UN-Sicherheitsrat zu bringen. Die Vertreter Russlands und Chinas verhinderten das nach Angaben von Diplomaten.

Daraufhin zog Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian erneut die russische Karte. Er wiederholte in der Nacht zu Mittwoch im Außenausschuss der französischen Nationalversammlung in Paris seine Vorwürfe, dass die Regierung Malis unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung von russischen Söldnern der sogenannten Wagner-Gruppe unterstützt werde. Le Drian bezichtigte Russland außerdem der »Lüge« bezüglich des Status der Truppe: »Wenn es sich um Söldner handelt, die russische Veteranen sind, russische Waffen haben und von russischen Flugzeugen transportiert werden, wäre es doch erstaunlich, wenn die russischen Behörden das nicht wüssten.« Moskau bestreitet aber jegliche Verbindung zu den Söldnern. Mali bezeichnet die Russen im Land als Militärausbilder.