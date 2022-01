Respekt für die Regel

Eggishorn-Fiesch. Die Schweizer Snowboarderin Patrizia Kummer wird schon diese Woche nach China reisen und sich im Vorfeld der Olympischen Winterspiele dort in eine 21tägige Quarantäne begeben. Die 34jährige hat sich aus persönlichen Gründen bislang nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Für eine Teilnahme an den Spielen vom 4. bis 20. Februar ist die Isolation vorab für sie daher erforderlich. »Ich respektiere die Regelungen der Behörden und des IOC«, sagte Kummer, die bei den Winterspielen im russischen Sotschi 2014 Gold im Parallelriesenslalom gewonnen hat. »Nun möchte ich mich komplett auf meine sportlichen Ziele an den Olympischen Spielen in Peking konzentrieren – alles andere kann ich nicht beeinflussen.« (sid/jW)