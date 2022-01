Eine Frage des Überlebens

Tagliapietra/Masini/LaPresse via ZUMA Press/dpa Wo die Regatta erfunden wurde: In Venedig. Spieler des Venezia FC bei der Aufstiegsfeier auf der Gondel (29.5.2021)

Kurz vor Weihnachten meldeten die Nachrichtenagenturen das mögliche Ende des sizilianischen Vereins Catania Calcio. Nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass ein Kaufangebot eines Investors aus Rom unzulänglich ist, wurde der Traditionsverein für insolvent erklärt. Wie es weitergehen soll, ist derweil offen.

Möglich ist ein Neuanfang in einer unteren Liga unter neuem Namen. Ob das schöne Vereinsemblem mit dem alten Lederfußball und dem Elefanten über den rot-blauen Vereinsfarben weiterhin bestehen bleibt, weiß niemand. Ob die Fans einer solchen Truppe aus der Retorte die Treue halten würden, ist unklar.

Der 1946 gegründete Klub ist eine Institution im italienischen Fußball. Von 2006 bis 2014 spielte Catania Calcio in der Serie A. Aus dieser Zeit blieben freilich unrühmliche Ereignisse in Erinnerung. So kam es 2007 im Umfeld des sizilianischen Derbys gegen den Erzrivalen US Palermo zu Ausschreitungen, bei denen ein Polizist ums Leben kam. Ebenso unrühmlich war es, was im Jahr 2015 enthüllt wurde. Der damalige Präsident Antonino Pulvirenti musste zugeben, fünf Spiele manipuliert zu haben. Der Verein wurde mit einem Zwangsabstieg in die dritte Liga und zu Beginn der Saison 2015/16 mit neun Punkten Abzug sanktioniert. Die Serie C hat man seitdem nicht mehr verlassen. Doch der monetäre Überfluss regierte weiterhin. Inzwischen aber ist ein Defizit von gut 56 Millionen Euro in den Kassen der Catanesi zu beklagen.

Eine Geschichte, die den Verantwortlichen in Catania etwas Mut machen dürfte, ereignet sich am anderen Ende des Landes in Venedig. 2005 meldete die AC Venezia Insolvenz an, woraufhin über zehn Jahre versucht wurde, das Ruder herrumzureißen. Es folgten zwei weitere Insolvenzen, ehe sich im September 2015 eine Gruppe US-amerikanischer Investoren des Vereins annahm. Mit frischem Geld und der italienischen Ikone Filippo Inzaghi auf der Trainerbank gelang der Durchmarsch aus der vierten in die zweite Liga. Die Venetier etablierten sich mit einer soliden Buchhaltung und ebenso solidem Fußball.

Die Geschichte ging aber noch weiter. Mit Paolo Zanetti wurde 2020 ein 38jähriger, erfolgshungriger Trainer verpflichtet. Obwohl der Venezia FC nicht zu den Aufstiegsaspiranten gezählt wurde, erreichten die Grün-Schwarz-Goldenen die Playoffs zur Serie A. Dort wartete mit AS Cittadella ein Gegner, der den Venetiern beinah das glückliche Ende vermasselt hätte. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel geriet Venezia im entscheidenden Rückspiel ins Hintertreffen, spielte ab der 70. Minute in Unterzahl. Als Riccardo Bocalon in der Nachspielzeit allerdings zum 1:1 ausglich, brachen in Venedig die sprichwörtlichen Dämme. Ausgedehnte Siegesfeiern folgten in einem Meer aus Fahnen und der stilvolleren Variante des Autokorsos: einer Bootstour. Nach über 19 Jahren der Entbehrung waren die Venezia-Fans im siebten Himmel der ersten Liga angelangt.

»The world’s most fashionable soccer club« taufte das Lifestyleherrenmagazin GQ den Venezia FC. Der kämpft in der Serie A derzeit zwar gegen den Abstieg, aber die Neuerfindung als moderner Fußballklub hat auf jeden Fall eine Menge neuer Fans angelockt. Auch im Social-Media-Bereich macht der Verein Fortschritte, arbeitet mit einer Designagentur aus New York zusammen. Einzig das Stadion ist noch nicht mitgewachsen. Dafür soll ein 185 Millionen Euro teurer Neubau her. »Unsere Idee ist, dass der Tag im Stadion nicht nur eine Reise nach Venedig ist, sondern ein Erlebnis sein muss, das den Fans maximale Unterhaltung bietet«, so Andrea Cardinaletti, der beim Venezia FC für die Infrastruktur zuständig ist.

Ein Weg, der auch Catania in eine solide Zukunft führen könnte, sollte sich ein zielstrebiger Investor finden. Dabei dürfen die Catanesi das Umfeld ihres Vereins aber nicht vergessen. Die Marke »Venedig«, die auf den Trikots des Venezia FC beworben wird, repräsentiert international zweifellos einen hohen Wert, was man von Catania kaum sagen kann.

Wie auch immer: Im modernen Fußball wird nur überleben, wer sich stetig neu erfindet. Ob der Spagat zwischen Fußballtradition und Hype am Ende tatsächlich gelingt, steht auf einem anderen Blatt.