Leben auf der Zeitbombe

Peter Dejong/AP/dpa Wer will hier schon wohnen? Erdbebenschäden an Gebäude in Hunzinge, Provinz Groningen

Wut und Enttäuschung in der niederländischen Provinz Groningen: Am vergangenen Freitag teilte der scheidende Wirtschaftsminister Stephanus Blok mit, in diesem Jahr werde höchstwahrscheinlich doppelt so viel Erdgas aus den Feldern im Norden gefördert werden wie ursprünglich geplant. Die Erde dürfte in der Region also erst mal noch häufiger und heftiger beben als derzeit ohnehin schon.

Aufgrund der Coronapandemie verzögert sich die Fertigstellung einer Anlage in Zuidbroek bei Groningen, die eigentlich ab April hochkalorisches Gas aus Russland und Norwegen in niederkalorisches umwandeln soll, um es für die Haushalte in den Niederlanden nutzbar zu machen. Sobald das 500 Millionen Euro teure Projekt fertiggestellt ist, könne die Förderung auf den Gasfeldern bei Groningen eingestellt werden, besagen Prognosen. So die Bedingungen in der Pandemie es ermöglichen, soll die Anlage im Sommer in Betrieb gehen.

Am Groninger Gasnetz hängen auch rund fünf Millionen Haushalte in Nord- und Westdeutschland. Die Versorgung ist vertraglich geregelt, die Niederlande müssen bis 2030 liefern. Aus dem Vertrag herauszukommen, das ist laut Experten unmöglich. Weil die Energiesparmaßnahmen der Bundesregierung nicht wie erwartet vorankommen und die Gasförderung im deutschen Wattenmeer eingestellt ist, wird die Nachfrage nach Gas aus Groningen in diesem Jahr vermutlich noch steigen.

Jahrzehntelang haben die Niederlande gut verdient an ihrem riesigen Gasfeld, lieferten Energie auch nach Belgien und Frankreich. Doch die Förderung soll Ende 2023 gestoppt werden, hat die Regierung versprochen. Die Folgen für die Bevölkerung sind einfach zu groß. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass die Erde um Groningen wegen der Gasförderung bebt. Die Bundesrepublik könnte über die vollendete Pipeline Nord Stream 2 Gas aus Russland beziehen. Aber aus politischen Gründen wird Deutschland auf diese in den Augen vieler Niederländer naheliegende Lösung womöglich verzichten. Das macht Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) bei jeder Gelegenheit deutlich.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Groningen müssen also weiter auf wackeligem Boden leben. Zuletzt wurden die Menschen am 16. November nachts aus dem Schlaf geschreckt. Es war der viertstärkste Erdstoß überhaupt in der Region. 3,2 auf der Richterskala ist zwar nicht zwingend lebensbedrohlich, aber bei einer Tiefe des Herdes von nur 3.000 Metern wackeln oben nicht nur die Tassen im Schrank, sondern auch die Häuser. »Ich lag im Bett und zitterte. So etwas habe ich noch nie erlebt«, erzählte eine Frau bei RTV Noord. 600 Meldungen gingen bei dem Regionalsender ein. »Wir leben auf einer Zeitbombe«, schrieb einer. Viele würden am liebsten wegziehen, müssen aber bleiben, weil sie keine Käufer für ihre Häuschen finden. Wer will dort schon wohnen?

Meistens sind die Beben leichter als das im November, aber auf Dauer hinterlassen sie doch Schäden an den Häusern und in den Seelen der darin Lebenden. Die Regierung hat unlängst einen Entschädigungsfonds von 300 Millionen Euro eingerichtet. Es gab maximal 10.000 Euro pro betroffenem Haushalt. Am Montag konnten die Anträge gestellt werden.

Der Andrang war riesig. Hunderte Menschen warteten stundenlang in langen Schlangen vor den Rathäusern der Gemeinden. Die ersten waren bereits morgens um halb sechs gekommen. Viele hatten extra Urlaub genommen. Der Antrag konnte zwar auch im Internet gestellt werden, aber die entsprechende Seite war hoffnungslos überlastet, berichtete die Tageszeitung Dagblad van het Noorden am Montag. Zehntausende standen bereits um neun Uhr auf der Warteliste.

»Den Haag verdiente gut 400 Milliarden Euro durch die Gasgewinnung, aber lässt die Groninger um Geld konkurrieren«, twitterte die Parlamentsabgeordnete der Sozialistischen Partei (SP) Sandra Beckerman. Abends war das Budget aufgebraucht, viele gingen leer aus. Ob die neue Wirtschaftsministerin Micky Adriaansens, Parteifreundin von Premierminister Mark Rutte, den Geldtopf noch einmal auffüllt, ist längst nicht sicher.

Die »Groninger Boden-Bewegung« mobilisiert für kommenden Sonnabend zum Protest in der Innenstadt von Groningen. Hans Vijlbrief, Staatssekretär für Bergbau, will die problematische Situation zügig mit den zuständigen Stellen in Deutschland erörtern. Aber so, wie es aussieht, bleibt der Gashahn geöffnet und in Groningen wackeln weiterhin die Wände.