Washington erhöht den Druck

Dejan Rakita/PIXSELL imago images Parade anlässlich des »Tages der Republik« in Banja Luka am Sonntag

Keine Pause in der bosnischen Dauerkrise. Am Sonntag ist im mehrheitlich von Serben bewohnten Teilstaat Republika Srpska (RS) der »Tag der Republik« begangen worden. In Banja Luka, wo auch die RS-Regierung sitzt, versammelten sich Tausende Menschen. Nach einer christlich-orthodoxen Messe zum Stefanitag fand eine Parade statt, unter anderem defilierten Hunderte Polizisten an einer Ehrentribüne vorbei. Auf dieser saß auch Milorad Dodik, serbischer Vertreter im dreiköpfigen bosnischen Staatspräsidium. Zudem waren Delegationen aus Serbien, Russland und China zu den Feierlichkeiten angereist.

In Sarajevo, der eigentlichen Hauptstadt der RS sowie des Gesamtstaates Bosnien und Herzegowina, stießen die Feierlichkeiten auf Unmut. Das Außenministerium schickte Protestnoten nach Belgrad, Moskau und Beijing. CSU-Politiker Christian Schmidt erklärte, die RS habe zwar das Recht, ihren Staatsfeiertag zu feiern, jedoch nicht am Stefanitag. Schmidt war im vergangenen August als Hoher Repräsentant in Sarajevo eingesetzt worden, wird aber weder von der Republika Srpska noch von Russland oder China anerkannt.

In seiner Stellungnahme verwies der CSU-Politiker darauf, dass der 9. Januar als Tag der Feierlichkeiten vom Verfassungsgericht des Landes für verfassungswidrig erklärt worden war, da so andere Volksgruppen der RS diskriminiert würden. Dodik hatte 2016 in der RS ein Referendum über den Feiertag abgehalten, bei dem sich eine überwältigende Mehrheit für den 9. Januar aussprach. Sarajevo stufte die Abstimmung wiederum als illegal ein.

Auch die Vereinigten Staaten setzen auf Konfrontation. Am 5. Januar wurden neue US-Sanktionen gegen Dodik und den mit ihm in Verbindung gebrachten Fernsehsender ­Alternativna TV verhängt. Washington wolle damit diejenigen zur Rechenschaft ziehen, »die unter anderem die Stabilität der Region des westlichen Balkans durch Korruption und Bedrohungen langjähriger Friedensabkommen untergraben«, hieß es in einer Erklärung aus Washington. Dodik kommentierte dies mit den Worten: »Eine weitere Sache, die ich von den Amerikanern erwarte, ist, dass sie mich töten.« Zudem wies er den Vorwurf der Korruption zurück, die Vereinigten Staaten seien selbst eine korrupte Gesellschaft, der nicht getraut werden könne.

Für die USA, die über Jahre Dodik unterstützt hatten, ist der RS-Vertreter mittlerweile zum Paria geworden. Zum einen hat sich der Politiker die Unterstützung Russlands und Chinas gesichert. Zum anderen hat Dodik im vergangenen Jahr angekündigt, staatliche Aufgaben vom Zentralstaat weg in die RS verlagern zu wollen. Erste Schritte dazu wurden bereits eingeleitet, entsprechende Gesetze auf den Weg gebracht. Dodik beruft sich dabei auf das Dayton-Abkommen vom Dezember 1995. Mit diesem wurde zwar der drei Jahre dauernde Bosnienkrieg beigelegt, doch das Resultat ist ein nach ethnischen Prinzipien aufgespaltener Staat, der de facto nur als Selbstbedienungsladen der herrschenden Clique funktioniert.

Zusammengehalten wird Bosnien lediglich durch die permanente Androhung von Gewalt aus dem Ausland. Noch immer sind NATO-Soldaten in dem Land stationiert. Der Hohe Repräsentant dient zudem als westlicher Statthalter, der über diktatorische Befugnisse verfügt. Er kann etwa Gesetze streichen oder erlassen sowie gewählte Vertreter absetzen. In dieser von der EU und den USA betriebenen andauernden Kolonisierung zeigt der Konflikt um den RS-Feiertag lediglich, wie umfassend die Krise ist.