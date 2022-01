Praktisch ausgecoacht

Darren Staples/Sportimage/imago images Leider blamabel: Der FC Arsenal verlor sein Pokalspiel am 9. Januar gegen Zweitligist Nottingham Forest

Der FC Arsenal und der FA-Cup: eigentlich eine ganz rosige Beziehung in der jüngeren Vergangenheit. Gleich viermal in der letzten Dekade konnten die Gunners den traditionsreichen englischen Pokal gewinnen. Am Sonntag jedoch setzte es bereits in der dritten Runde eine blamable 0:1-Niederlage bei Zweitligist Nottingham Forrest.

Dabei war der Verein aus dem Norden Londons zuletzt gut aufgelegt: Vier Spiele in Folge konnte Arsenal in der Premier League gewinnen, ehe man sich gegen Tabellenführer Manchester City zu Neujahr mit 1:2 geschlagen geben musste. Gerade in der ersten Halbzeit zeigte das Team von Trainer Mikel Arteta jedoch seine vielleicht beste Saisonleistung und hatte den Ligaprimus klar im Griff. Der Platzverweis von Innenverteidiger Gabriel kurz nach Wiederanpfiff schwächte Arsenal jedoch entscheidend. Trotzdem steht Arsenal aktuell auf Platz vier.

»Die Leistung in der ersten Halbzeit war wichtig für Arsenal, denn die Siege davor kamen vorwiegend gegen schwächere Teams zustande«, sagte der englische Taktikexperte Michael Cox im Podcast von The Athletic vergangene Woche. Vor allem der Spielaufbau und das Pressing habe ihm dabei imponiert, so Cox. Ein Hoffnungsschimmer für die Fans des 13fachen Meisters.

Nachdem Arsenal in der Blütezeit unter Langzeittrainer Arsène Wenger stets zu den besten Teams in England und europaweit gezählt hatte, verpasste der Klub in den vergangenen fünf Spielzeiten jeweils die Qualifikation für die Champions League. Die letzte beiden Saisons schloss Arsenal gar nur auf dem achten Platz ab und verpasste somit die Teilnahme an jeglichem europäischen Wettbewerb.

Vereine wie Manchester City, FC Liver­pool oder FC Chelsea schienen nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer an Arsenal vorbeigezogen. Für die Anhänger noch viel schlimmer: Auch Erzrivale Tottenham ­Hotspur schloss zumeist besser ab. Der Abgang von Wenger 2018 nach über 20 Jahren sollte für Arsenal eigentlich den ­Beginn einer neuen Ära markieren. Statt dessen fand sich der Verein in einer Identitätskrise wieder.

Sri Aswin vom Arsenal-Fanblog »Arsenal News« sieht den Hauptgrund der jüngsten Misere in einer verfehlten Transferpolitik: »Das Geld war zwar da, wurde aber in die falschen Spieler gesteckt«, sagt Aswin gegenüber jW. Als Beispiele nennt er Namen wie Willian oder Nicolas Pépé. Im letzten Sommer dann das Umdenken, hin zur Verpflichtung von jungen und entwicklungsfähigen Spielern.

Das Team gehört nun zu den jüngsten in der Premier League. In der Offensive steht Arsenal mit Martin Ødegaard (23 Jahre), Gabriel Martinelli (20) sowie den Eigengewächsen Emile Smith Rowe (21) und Bukayo Saka (20) viel Potential zur Verfügung. Daher scheint das Fehlen vom eigentlichen Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang kein großer Verlust zu sein. Der Stürmer wurde von Arteta Mitte Dezember aus disziplinarischen Gründen dauerhaft aus dem Kader verbannt und darf sich einen neuen Verein suchen.

Arteta habe zuletzt das beste aus dem jungen Kader herausgeholt, meint Aswin. Er hält den ehemaligen Kotrainer von Pep Guardiola daher aktuell für den richtigen Mann an der Seitenlinie. »Arteta ist ein Genie«, sagte Jungstar Bukayo Saka Ende November dem Youtube-Kanal »Sport Bible«. Der Spanier sei vor allem gut darin, »Teams taktisch auszucoachen«.

Den Beweis dafür blieb Arsenal gegen Nottingham aus der EFL Championship schuldig. Und es warten harte Gegner auf: Im Halbfinale des Ligapokals müssen die Gunners zweimal gegen den FC Liverpool (13.1. und 20.1.) ran und dazwischen das Nordlondon-Derby gegen Tottenham (16.1.) bestreiten.