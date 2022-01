Deutsche Diversitäten

Jan Bauer/dpa Junge Welle: Studio des ostdeutschen Senders Jugendradio DT 64 (25.9.1991)

»Top 2000 D«, die erste und letzte deutsch-deutsche Hörerhitparade, kann jetzt auf einem Webradio wiedergehört werden. Der 2008-Titel-Marathon lief im August 1990 acht Tage lang auf den Wellen des DDR-Jugendradios DT 64 und des südwestdeutschen SDR 3, moderiert unter anderem von Stefan Siller, Thomas Schmidt, Marion Brasch und Uwe Wassermann. Überraschung: Die Wünsche der Hörer in Ost und West unterschieden sich damals schon deutlich. Das Hitparadenfinale auf dem Cannstatter Wasen wurde noch ARD-weit live übertragen, kurze Zeit später begann die Zerschlagung von DT 64. Nachhören kann man die historische Dauersendung samstags von 14 bis 16 Uhr auf retrowelle.com.

Selbst Programm machen, das geht zum Beispiel beim Leipziger Radio Blau. Der Sender lädt Interessierte an jedem dritten Mittwoch im Monat zur Einstiegsrunde ein, das nächste Mal am 19. Januar. Jetzt werden dort auch Technik- und Schnittkurse speziell für Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und Agender-Personen angeboten, das nächste Mal am 20. und 21. Januar. Mehr Info auf radioblau.de unter »Termine demnächst«.

Zu den Vorschlägen für die nächsten sieben Tage: RBB Kultur bringt seit einem Jahr eine Dauerlesung aus »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« von Geburtstags- und Sterbejubilar Marcel Proust (1871–1922). Morgen beginnt Peter Matic mit der ersten von 30 Episoden von Teil 6: Die Entflohene (Mi., 11.10 Uhr). Am Abend Shakespeare im »Hörspiel«-Klassiker? NDR Kultur sendet »Ein Wintermärchen« von 1964 (Mi., 20 Uhr). Komatöse Ermittlungen in Hamm verspricht der ARD-Radio-Tatort »Fette Beute« in dieser Woche (WDR 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2 / Fr., 19 Uhr, RBB Kultur / Fr., 19.04 Uhr, WDR 3 / Sa., 17.04 Uhr, WDR 5 / Sa., 19 Uhr, NDR Kultur / So., 17.04 Uhr, SR 2 / So., 18 und Mo., 21 Uhr, Bremen 2 / So., 19.05 Uhr, SWR 2). Die Sendereihe »WDR open« beginnt mit »Krautrockmuseum 1: Der Urknall London 1968« eine Reihe über eine deutsche Populärmusikbesonderheit. Am Krautrock-Anfang stehen und werden aufgelegt angelsächsische Formationen wie Pink Floyd, Deep Purple und Genesis (Fr., 20.03 Uhr, WDR 3). Marisa Gierlinger beamt uns zurück in die Kleine Eiszeit und berichtet im »Radiofeature – Als es zwei Grad kälter wurde«, was uns die Wetterphänomene im 15. bis 19. Jahrhundert über den Klimawandel heute verraten (BR 2021, Sa., 13.05 und So., 21.05 Uhr, Bayern 2). Göttliche Live-Oper der Woche: Mozarts »Le nozze di Figaro« aus der New Yorker Metropolitan Opera, die Hauskapelle leitet Daniele Rustioni (Sa., 19 Uhr, BR-Klassik, DLF Kultur und NDR Kultur). Ich hätte hier nach Wolfgang Amadé noch einen Heiland, im »Hörspiel« auf Bayern 2. Er heißt Jesus und wird in »Gott ist tot – wirklich!« auf einer Düsseldorfer Baustelle ausgegraben. Von der in der junge Welt-Literaturweltjahresgigantenliste 2021 preisgekrönten Mithu Sanyal (WDR 2015, So., 15.05 Uhr). In »Dok 5 – Das Feature: Im Reich der Taliban« beschreibt Marc Thörner seine Eindrücke aus »Afghanistan nach dem Rückzug des Westens« (So., 20.04 Uhr, WDR 5). Zum 100. Geburtstag von Franz Fühmann beginnt MDR Kultur eine fünfteilige »Lesezeit« von Texten aus »Im Berg«, in denen der Autor aus den Minen des Mansfelder Lands und von sich erzählt. Es liest Matthias Brenner (MDR 2022, Mo., 9 Uhr). Am Ende des Berichtszeitraums vorzuschlagen wäre noch eine Stunde über den letzten Gott dieser Programmhinweise in »­Giant Steps in Jazz: Charles Mingus« in der Reihe »WDR-3-Jazz« (Mo., 22.04 Uhr).