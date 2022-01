Auf eigene Weise beschädigt

imago images/photothek »Es gibt nun einmal Schmerzen und Kummer, so viele Selbsthilfebücher du auch liest und so fest du die Augen davor verschließt«

Es gibt Autorinnen, die nicht viele Worte benötigen. Die niederländische Autorin Mirthe van Doornik ist eine solche. Wenn sie in ihrem Debütroman »Uns zusammenhalten.« die zwei Schwestern Nico und Kine im Wechsel von der gemeinsamen Kindheit und Jugend in einem Hochhausviertel am Stadtrand von Amsterdam erzählen lässt, dann klingt das so: »Während Wohnungen saubergemacht werden und viele Leute zu ihrem Urlaubsziel aufbrechen, sehen wir uns im Schaufenster vom Marskramer einen Werbefilm über einen flachen Mopp an.« Nico und Kine bleibt auch in den Sommerferien nichts anderes übrig, als auf sich selbst aufzupassen. Anfangs spielen die zwei noch Fußball im Schatten der Hochhäuser. Später tragen sie Prospekte aus oder jobben im Supermarkt, und einmal können sie bei ihrer Rückkehr gerade noch rechtzeitig den Wohnungsbrand löschen, den ihre Mutter im Alkoholrausch gelegt hat. Vollkommen reglos liegt Nico später im Bett, als die betrunkene Nora in das dunkle Kinderzimmer schleicht, um wieder und wieder dieselbe Frage zu stellen: »Wollen wir vergessen, was heute passiert ist? Wollen wir mit niemandem darüber sprechen? Gebt ihr mir noch eine Chance, eine gute Mutter zu sein?«

Auch Nora kommt der Roman in wenigen Worten unglaublich nahe. Sie glaubt, dass sie als »Bohemian« nicht ins System passt. Mit der Verarbeitung von Cannabispflanzen bessert sie die Haushaltskasse auf. »Wir haben drei Mütter«, flüstern Nico und Kine, wenn sie in ihren Betten liegen und befürchten, dass ihre betrunkene Mutter schon wieder ins Kinderzimmer kommt. Denn zumindest anfangs kann ihre Mutter noch anders. Im Verlauf des Romans flieht Nora immer mehr in den Alkohol, Selbsthilfebücher und den Glauben, dass das Universum ihre Wünsche eines Tages erfüllen wird. »Es gibt nun einmal Schmerzen und Kummer, so viele Selbsthilfebücher du auch liest und so fest du die Augen davor verschließt«, hält Nico ihr entgegen.

Woher Nicos Lebensklugheit stammt, bleibt offen. Abgesehen von einem Vater, der sich zusammen mit einer neuen Frau aus ihrem Leben stiehlt, ist »Uns zusammenhalten.« nicht mit den sozialromantischen Zutaten solcher Coming-of-Age-­Geschichten gearbeitet. Es gibt auch keine einfühlsame Lehrerin, keine kauzige, aber liebenswürdige Ersatzmutter, die aus dem Nichts kommt. Noras Schwester sieht manchmal nach ihren Nichten, ohne aber zu intervenieren. Nico und Kine haben nur einander, und gegen Ende verliert Mirthe van Doornik dann doch zu viele Worte, um die unterschiedlichen Lebenswege der beiden Schwestern zu erklären. Dass Nico und Kine jeweils auf ganz eigene Weise beschädigt sind, hat sich längst auf viel subtilere Weise vermittelt.

Der Roman schließt im Jahr 2014 – ein Ende hat er nicht: Nico hat in einem Seniorenheim nicht viel mehr als eine brüchige Ersatzfamilie gefunden, Kine hat sich so etwas wie ein erfolgreiches Leben aufgebaut. Dass die zwei Schwestern von ihrer Mutter niemals loskommen werden, hat Mirthe van Doornik in der Romanmitte bereits offengelegt. Als Kine bei ihrem ersten Freund am Mittagstisch sitzt, muss sie anhören, wie dessen Vater zu ihr sagt: »Wir finden es sehr schön, dass du zum Essen bleibst. (…) Aber manchmal möchten wir untereinander sein, als Familie.« Seine Hände formen dabei eine Kugel. Es ist vor allem diese Geste, die Kine – und die Lesenden – trifft. Diese kleine Kugel zeigt nicht nur, dass Kine niemals ein Teil dieser Familie werden kann, sondern auch, dass sie und Nico im Mikrokosmos ihrer eigenen Familie eingeschlossen sind. Es ist schmerzhaft, diesen Roman zu lesen, und man wünscht sich, dass viele diese Schmerzen auf sich nehmen.