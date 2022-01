Dem Burgfrieden die Form geben

Sina Schuldt/dpa Die Gewerkschaft IG Metall fordert Arbeitsplatzsicherheit für die Beschäftigten des Autobauers

Bei der Aufsichtsratssitzung des VW-Konzerns Anfang Dezember 2021 wurde nach wochenlangem Streit über die Zukunft des Unternehmens zwischen Vorstandschef Herbert Diess auf der einen, Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft auf der anderen Seite eine Art Burgfrieden erreicht. Der Wandel müsse aber konkret gestaltet werden, mahnte nun Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, am Montag gegenüber dpa.

Nach dem jüngst beigelegten Machtkampf im VW-Konzern fordere er vom Management Verlässlichkeit und Kontinuität in der laufenden Umstrukturierung des Unternehmens. Gut sei, dass »es bei Volkswagen schon länger einen grundsätzlichen Plan gibt, wie der Wandel gestaltet werden soll«, erklärte der Gewerkschafter. So existierten verschiedene Vereinbarungen, etwa die »Roadmap Digitale Transformation« und ein »Zukunftspakt«, die die anstehende Stellenreduzierung in den Bereichen der klassischen Produktion durch Umschulungen sowie den Aufbau neuer Arbeitsplätze in der elektrischen Mobilität und dem digitalen Sektor kompensieren sollen. Die über einen längeren Zeitraum ausgehandelten Regelungen seien dazu gedacht, der VW-Belegschaft Perspektiven zu bieten. Gleichwohl stelle der Wandel für die Beschäftigten eine große Herausforderung dar. »Vielen ist klar, dass sie sich verändern müssen. Damit das funktioniert, braucht es einen sicheren Rahmen«, so Gröger.

Gerade mit Blick auf die Auseinandersetzung zwischen Vorstandschef Herbert Diess und dem VW-Betriebsrat mahnte Gröger nun die Umsetzung des Vereinbarten an. Es sei kontraproduktiv, wenn einmal ausgehandelte Rahmenregelungen in Frage gestellt würden, wie Diess es mit seinen öffentlichen Äußerungen über einen Abbau von mehr als 30.000 Stellen am VW-Standort Wolfsburg im Herbst getan hätte. »Nötig sind nicht Druck und Unsicherheit, sondern Verlässlichkeit bei den vereinbarten Schritten.« Der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, hatte vor kurzem gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geäußert, VW-Vorstandschef Diess werde hoffentlich künftig Alleingänge unterlassen. Aus seiner Sicht gehe es nun um einen letzten Versuch der Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Funktioniere die nicht, werde man sich dem Thema neu stellen müssen.

Trotz der schwierigen Umbruchssituation für die gesamte Autobranche und starker Konkurrenz im Sektor der Elektromobilität durch Tesla habe VW nach wie vor gute Zukunftschancen, wenn der Konzern auf ein gemeinsames Agieren mit den Beschäftigten setze, betonte Gröger. Angesichts der vielen akuten Probleme etwa bei der Versorgung mit Elektronikchips für die laufende Autoproduktion müsse allerdings eine weitere Verunsicherung der Belegschaft durch die Unternehmensleitung unterbleiben. »Es ist die Hauptaufgabe des Managements, die Voraussetzungen dafür wiederherzustellen, dass die Kundennachfrage bei Volkswagen befriedigt werden kann«, so der IG-Metall-Bezirksleiter. In diesem Punkt sei Kontinuität erwünscht, aber nicht die Infragestellung geltender Regelungen.

Kurz vor Weihnachten hatte Gröger in einer Jahresbilanz auf die im kommenden Oktober anstehende Landtagswahl in Niedersachsen hingewiesen, bei der es um viel gehe. So forderte der Gewerkschafter einen Ausbau der Ladeflächeninfrastruktur für Elektroautos und eine Politik, die den Industriestandort Niedersachsen stärke. Zwar erwähnte er VW dabei nicht ausdrücklich, doch angesichts der überragenden Rolle, die der Autokonzern in dem Bundesland spielt, dürfte er vor allem das Unternehmen im Blick gehabt haben, als er von der »Zukunftsfähigkeit von Arbeitsplätzen« sprach und ergänzte: »Die Transformation muss ökologisch und sozial zugleich erfolgen.«