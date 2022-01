Großbrand in New Yorker Wohnhaus

Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa

New York. Bei einem schweren Brand in New York sind am Sonntag (Ortszeit) im Stadtteil Bronx mindestens 19 Menschen gestorben – unter ihnen neun Kinder. Die Zahl der Toten könnte jedoch angesichts von mehr als 60 größtenteils lebensgefährlich Verletzten noch weiter steigen. Als Brandursache nannte Feuerwehrchef Daniel Nigro ein defektes elektrisches Heizgerät. Anschließend habe sich das Feuer »in der Wohnung ausgebreitet, die sich über zwei Etagen erstreckt.« Zudem habe die Tür des Apartments im unteren Teil des Gebäudes offengestanden, so dass sich tödlicher Rauch im gesamten 19stöckigen Haus habe ausbreiten können. Die Menschen seien in ihren Wohnungen oder im Treppenhaus von Rauch eingeschlossen gewesen.

Nach einem Großeinsatz von rund 200 Feuerwehrleuten konnte der Brand nach einigen Stunden gelöscht werden. ­Videos in den sozialen Medien zeigten Bilder von dichtem Rauch, der durch zerborstene Fenster quoll. Feuerwehrleute holten über Leitern Bewohner aus dem Wohnhaus heraus. Eine angrenzende Schule wurde für die Brandopfer geöffnet, um den Obdachlosen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen.

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Wohnblock für arme und marginalisierte Familien mit angepassten Mieten. Die Bronx ist der ärmste Stadtteil New Yorks mit einem Einkommen der Bewohner weit unter dem Schnitt der Metropole. Das Unglück markiert einen der schlimmsten Brände in der jüngeren Geschichte der Stadt. 1990 waren 87 Menschen – mehrheitlich aus Honduras – durch ein Feuer im »Happy Land Social Club« in der Bronx ums Leben gekommen. Das Feuer wurde auf Brandstiftung zurückgeführt. Erst am Mittwoch waren bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter acht Kinder.(dpa/jW)