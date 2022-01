Gewalt gegen Demonstranten

REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Am Wochenende sind Einsatzkräfte im Sudan erneut brutal gegen Demonstranten vorgegangen. In der Hauptstadt Khartum versammelten sich am Sonntag abend Tausende Menschen, um gegen den Militärputsch vom Oktober zu protestieren. Einsatzkräfte versprühten demnach Tränengas auf die Menge. Mindestens ein Demonstrant wurde getötet, wie ein der Opposition angehörendes Ärztekomitee mitteilte. Bereits am Sonnabend war nach Angaben des Komitees ein Teenager verstorben, der bei Protesten am Donnerstag von Kugeln getroffen worden sei. (AFP/jW)