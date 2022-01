Pflegestellen können nicht besetzt werden

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Die Zahlen zum Personalmangel der DKG sind bereits Resultat der jahrelangen Sparpolitik. Tatsächlich werden noch mehr Pflegekräfte gebraucht als gegenwärtig gesucht werden

Kurz vor der Generaldebatte zum Koalitionsvertrag im Bundestag erinnerte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) an den Personalmangel bei Pflegekräften in den Kliniken. Sechs Prozent der Stellen auf den Normalstationen seien im vergangenen Jahr unbesetzt geblieben und zwölf Prozent auf den Intensivstationen. »Wir haben praktisch keine Reserven, um Personalausfälle zu kompensieren«, sagte der DKG-Chef Gerald Gaß am Montag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb habe während der Pandemie ein Teil der Intensivkapazitäten zeitweise oder dauerhaft auch abgemeldet werden müssen.

Im vergangenen Jahr konnten demnach 8.000 Arbeitsplätze auf den Intensivstationen nicht besetzt werden. Damit blieb jede achte Fachstelle offen. Bis eine neue Intensivfachkraft eingestellt werden konnte, seien im Durchschnitt 21 Wochen vergangen. Vor fünf Jahren hätten die Kliniken lediglich 3.100 zusätzliche Stellen ausgeschrieben.

Auf den Normalstationen seien 2021 bundesweit rund 14.000 Stellen für examinierte Pflegefachkräfte in den Kliniken unbesetzt geblieben. Vor fünf Jahren waren es Gaß zufolge nur 3.900 unbesetzte Stellen. Bis eine Fachkraft eingestellt wurde, habe es 2021 durchschnittlich 17 Wochen gedauert.

Tatsächlich ist der Notstand größer, als die Zahlen der DKG vermuten lassen. Bereits 2013 hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) den Personalmangel an Krankenhäusern auf 162.000 beziffert. Vom Gesamtbedarf an zusätzlichen Vollzeitstellen entfielen 70.000 auf den Pflegesektor. Die fortwährende Verschärfung des Notstands aufgrund der hohen Arbeitsbelastung konnte seither punktuell und nur gegen den Widerstand von Krankenhausleitungen und Politik etwas gebremst werden. Die DKG verweist dabei auf fehlende Investitionskosten durch die Bundesländer und – wie Verdi – inzwischen auch auf ein Vergütungssystem, das falsche Anreize setze. Wenn die DKG am heutigen Dienstag ihre Erwartungen an die Krankenhauspolitik im Jahr 2022 formuliert, wird es wesentlich um Fragen der Finanzierung gehen.