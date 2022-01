Protest gegen Aufmärsche im Ruhrgebiet

In den vergangenen Wochen bekommen die als „Spaziergänge“ deklarierten Aufmärsche rechtslastiger Coronaleugner eindeutigen Zulauf in mehreren benachbarten Ruhrgebietsstädten wie Mülheim, Bottrop und Oberhausen. In letzterer Stadt kamen am Mittwoch bei der dritten Versammlung der Gruppierung „Oberhausen steht auf“ mehrere hundert Teilnehmer zusammen. Dort stießen sie auf entschlossenen Protest.

Zahlreiche Gegendemonstranten aus Parteien, Jugendverbänden und Antifa-Bündnissen kamen zusammen und hielten eine Kundgebung gegen rechts ab und riefen dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Besonders wurde kritisiert, dass die Rechten sich auf dem Friedensplatz, in unmittelbarer Nähe zum lokalen Die Linke Zentrum und den Fraktionsräumen der Linken Liste versammeln konnten. Die Polizei drängte Gegendemonstranten in eine anliegende Straße ab, als sie sich ebenfalls auf dem Friedensplatz getroffen hatten. Vereinzelt kam es zu rechten Provokationen am Rande der Gegendemonstration. „Wer aktuell noch behauptet, diese ‚Bewegung‘ hätte keine eindeutige Schlagseite nach Rechtsaußen, hat entweder keine Ahnung oder betreibt bewusst Verharmlosung.“, erklärte Ratsherr Yusuf Karacelik (Linke Liste) am Donnerstag auf Nachfrage gegenüber junge Welt.

Tatsächlich setzen sich die „Spaziergänger“ in weiten Teilen aus Verschwörungsgruppen, AfD-Mitgliedern und Neonazis zusammen. Nach Recherchen des antifaschistischen Bündnis „Es reicht – Oberhausen solidarisch gegen rechts“ weisen zwar nur wenige Teilnehmende eine seit Jahren konstante rechte Biografie auf. Zu beobachten sei jedoch eine starke Radikalisierung, die sich vor allem in den Telegram-Gruppen nachlesen lässt, die das Hauptkommunikationsmittel der rechten Impfgegner darstellen. Hier werden unverhohlen Drohungen ausgesprochen und völlig offen mit dem Hitlerfaschismus sympathisiert.

In allen drei Städten dürfte es sich weitgehend um die gleichen Teilnehmer handeln. In Bottrop unterhält die Gruppierung unter dem Label einer „Wandergruppe“ eine Kellerräumlichkeit. Sie dürften ein zentraler Ausgangspunkt der Aufmärsche sein. Sowohl der Vermieter als auch die Stadt sind seit Monaten darüber informiert. Als Antwort auf eine Anfrage des Ratsherrn Sven Hermens (Die Linke) erklärte die Verwaltung dann auch unlängst, zwar informiert zu sein, aber keine genauen Erkenntnisse über die Vorgänge zu haben.