Wasser oder Weltall

Liam Ricketts Sounds der Insel: Ohne Matt Black (l.) und Jonathan More von Coldcut wären es andere

London, Ende der 80er: Der Programmierer Matt Black und der ehemalige Kunstlehrer Jonathan More sind beide Feierabend-DJs. Bald machen sie sich mit der Sendung »Solid Steel« auf dem Londoner Piratensender Kiss FM einen Namen. Kurz darauf folgen erste Veröffentlichungen als Coldcut. Die samplebasierten Tracks sind ebenso wie ihre Radioshow stilprägend für die britische Musikszene. Coldcut verkörpern ihrerseits die Sounds der Insel: Dub, HipHop, House, Breakbeat, TripHop. 1990 gründen sie das Label Ninja Tune und schreiben damit Popgeschichte.

In den letzten Veröffentlichungen hat sich das Duo selbst zurückgenommen. Nach einer Kooperation mit On-U-Sound (Adrian Sherwood), ging Coldcut zuletzt für ein selbstbetiteltes Album in dem Afrobeat-Ensemble Keleketla! auf. Auf »@0« kuratieren sie vor allem, sind darüber hinaus nur bei drei Tracks involviert. Das Konvolut von 29 Tracks erscheint auf Ahead of Our Time, dem wiederbelebten ersten Label von Coldcut.

Irgendwie minimal

Die Compilation, gemixt von Mixmaster Morris, einem »Brother in Sound« (Matt Black), versammelt knapp drei Stunden exklusives Material. Daniel Pemberton hat gemeinsam mit Future Sounds of London einen der stärksten Tracks beigesteuert. Hier fiept und knackt es besonders spacig. Kaitlyn Aurelia Smith hat mit »Mt Baker« einen eingängigen, sommerlichen Tune geschrieben. Ein aktueller Ninja-Tune-Act ist Helena Hauff. Sie steht musikalisch mit mindestens einem Bein in den düsteren 80ern. Und so klingt auf »Thalassa« deutlich Anne Clark durch – und die Homer-Gelehrten hören vielleicht das Meer rauschen. Die 80s-Referenzen von Double Cushion – Synthieflächen, Saxophon, Halleffekte – sind hingegen nicht ganz unpeinlich.

Der Münchner Skee Mask, der sonst irgendwas zwischen Dubstep und Techno produziert, ist hier mit Soundscapes vertreten, die trotz vieler Glitches und Delays irgendwie minimal wirken. Suzanne Ciani, eine frühe Pionierin der Synthesizermusik, verbreitet krautige Vibes. Neben weiteren altgedienten Pionierinnen und Pionieren wie Ryuichi Sakamoto und Steve Roach stehen auch frische Künstlerinnen und Künstler wie Obay Alsharani. Die oft nur erahnbaren Sounds, die er zu einem vielschichtigen Teppich verwebt, sind materialästhetisch interessant.

Innerhalb einer gewissen Homogenität (Stichwort Klangteppich) ist die Zusammenstellung durchaus abwechslungsreich. Es gibt Harfe von Nailah Hunter oder Zither von Laraaji zu hören. Mira Calix, die auf Warp veröffentlicht, fällt mit ihrem sperrigen Lo-Fi-Track (»Danaïdes«) ein bisschen aus dem Raster. Bei der Vinylversion sind es nur 17 Tracks. Aber Coldcut machen ihren Kuratorenjob: Die besten Stücke haben es auf die Doppel-LP geschafft.

Beitrag zur Balance

Auffällig ist, dass eine Ambientspielart der ersten Hälfte der 90er (sprich: IDM), die Ecke, der Coldcut irgendwie entstammen, kaum durchklingt. Keine kryptischen Sprachsamples oder Beats, die über die Flächen tänzeln (oder marschieren). Einerseits leider, andererseits besteht darin die Überraschung. Es geht hier um das, was Diedrich Diederichsen einen nicht zitierenden, quellenlosen Sound nennt. Die Compilation zeigt eine ziemlich klare Fortschreibung der Linie Satie – Eno, freilich reicher um die Erfahrungen von Techno. Erik Saties Hintergrundmusik (»Musique d’ameublement«) wird von Aphex Twin als wichtiger Einfluss genannt. Brian Eno setzte den Begriff Ambient 1979 mit seinem Album »Music for Airports« in die Welt und charakterisierte die neue Musik als leicht zu ignorieren und gleichermaßen interessant. Darin treffen sich seither Traditionslinien der Avantgarde (Terry Riley, Steve Reich), aber auch des Pop: Minimal Music, Musique concrète (ein Samplerbeitrag ist »Concrète Dreams« betitelt), Dub, Krautrock.

Möglich ist mit dem Ambientticket aber auch ein regressiver Rückzug in New Age oder gleich Biedermeier. Und so kommen auch beim Hören der Compilation Assoziationen wie Zimmerspringbrunnen, Walgesänge oder Enya auf. Glücklicherweise nur in homöopathischer Dosis. Anklänge von Wasser oder Weltall sind hingegen kaum zu vermeiden. Es sind Sounds der Weite. Vielleicht ein Mittel, um die Symptome der bedrückenden Pandemie zu behandeln. Matt Black erkennt in Ambientmusik und in der vorliegenden Compilation einen Beitrag zur psychischen und emotionalen Balance, der helfen kann, depressive Phasen zu umschiffen.

Ein bisschen Antipop

Ambient ist seit Brian Eno funktionale Musik. So etwas wie die Yogasession zwischen zwei Businessmeetings? Enos Ambient »1/1« ist in meinem Kopf unzertrennlich mit Savasana (der Totenhaltung) verbunden, weil meine Yogalehrerin es immer zur abschließenden Entspannung spielte. Ich fühlte mich dabei keineswegs neoliberalen Verwertungsimperativen unterworfen. Ein bisschen ist es immer Antipop und dennoch oft geradezu peinlich ansprechend. Mit »@0« kann man sich diesen Widersprüchen annähern.