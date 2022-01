Frankfurt/Main. Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift derzeit keine Bundesliga-Spiele. »Zwayer hat nach seinem letzten internationalen Einsatz vor Weihnachten für sich Urlaub genommen und ist im Moment nicht aktiv als Schiedsrichter. Das ist selbstbestimmt von ihm«, sagte DFB-Schiedsrichterboss Lutz Michael Fröhlich dem TV-Sender Bild am Sonntag. Zwayer war nach der Partie Dortmund gegen den FC Bayern Anfang Dezember heftig kritisiert worden. Jude Bellingham hatte in einem Interview auf den 17 Jahre alten Bestechungsskandal um Robert Hoyzer angespielt, in den Zwayer verwickelt war. Der BVB-Spieler musste daraufhin eine Strafe in Höhe von 40.000 Euro zahlen. Den Gerichtsakten zufolge soll Zwayer, der den Skandal mit aufdeckte, damals Geld angenommen haben. Fröhlich widersprach dem erneut und sagte, hier stehe Aussage gegen Aussage. Er selbst habe keinen Grund, Zwayer an dieser Stelle zu misstrauen, solange das Gegenteil nicht bewiesen sei. (dpa/jW)