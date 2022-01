Zurückgekommen

Melbourne. Die Rumänin Simona Halep hat das Tennisturnier in Melbourne gewonnen. Eine Woche vor dem Start der Australian Open setzte sich die frühere Weltranglistenerste am Sonntag im Endspiel gegen Veronika Kudermetowa (Weltranglistenplatz 31) aus Russland klar mit 6:2 und 6:3 durch. Für die 30jährige war es der erste Titel seit Mai 2020, als sie das Turnier in Rom gewann. Wegen einiger Verletzungen ist Halep in der Weltrangliste auf Platz 20 zurückgefallen. Die Australian Open beginnen am 17. Januar. (dpa/jW)