Endlich alles vergessen

gemeinfrei Gedenktafel für Otto Felix Kanitz in Wien

Die jüngste Nummer des Mitteilungsblatts der Wiener Alfred-Klahr-Gesellschaft wartet einmal mehr mit durchweg fundierten Beiträgen zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung auf.

Besonders lesenswert ist der Aufsatz von Gisela Hormayr über die antifaschistische Ausstellung »Niemals vergessen!« im August 1947 in Innsbruck. Die Idee für eine Wanderausstellung in den Landeshauptstädten, die die Bevölkerung über Geschichte und Verbrechen der NSDAP aufklären sollte, sei, betont Hormayr, bereits im April 1945 entstanden. Initiator war der Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka, selber Überlebender der Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg.

Bis die Ausstellung im September 1946 in Wien erstmals gezeigt werden konnte, seien vielfältige Widerstände zu überwinden und Auseinandersetzungen zu führen gewesen: So habe sich die ÖVP strikt geweigert, der Thematisierung der Jahre der austrofaschistischen Diktatur zwischen 1934 und 1938 zuzustimmen. Am Ende konnte die Ausstellung außerhalb von Wien nur in Innsbruck und Linz gezeigt werden; in den anderen Landeshauptstädten wurde das durch offenen Widerstand oder unter Vorwänden verhindert. Der Grazer Volksbildungsreferent etwa erklärte, er persönlich würde eine Ausstellung »Endlich einmal alles vergessen« begrüßen.

Neben Hormayrs Beitrag ragt der von Armin Bernhard über Otto Felix Kanitz heraus. Kanitz war einer der bedeutendsten sozialistischen Pädagogen und Erziehungspolitiker der Zwischenkriegszeit. Er starb 1940 im KZ Buchenwald. Bernhard betont, dass die von Kanitz konzipierte sozialistische Pädagogik in der BRD nur 1968 kurz wahrgenommen und ansonsten – insbesondere auch von der Kritischen Pädagogik im Kontext der Frankfurter Schule, die sich davor gehütet habe, sich auf sozialistische Modelle zu berufen – ignoriert worden sei. Das sei eine »beschämende Tatsache«.