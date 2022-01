Falle der Äquidistanz

Classic Vision/imago images Kopf immer gesenkt: Marinus van der Lubbe im Herbst 1933 vor dem Reichsgericht in Leipzig

Der Historiker Rainer Orth hat ein schmales Buch mit dem Titel »Martin Lennings und das Rätsel des Reichstagsbrandes« vorgelegt. Er setzt sich darin insbesondere mit der Glaubwürdigkeit dieses im Sommer 2019 einer breiten Öffentlichkeit bekanntgewordenen Zeugen auseinander. Im Juli 2019 war in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung ein Beitrag über eine neu aufgetauchte Aussage aus dem Jahr 1955 zu den Hintergründen des folgenreichen Brandes im Berliner Reichstagsgebäude am Abend des 27. Februar 1933 erschienen. Zahlreiche Medien berichteten in der Folge über den Fund.

Eine Kopie der eidesstattlichen Erklärung des ehemaligen SA-Mannes Hans-Martin Lennings war in dem im Bundesarchiv Koblenz aufbewahrten Nachlass des ehemaligen niedersächsischen Verfassungsschutzbeamten Fritz Tobias gefunden worden. Mitarbeiter des Landeskriminalamts Niedersachsen suchten und fanden das Original der Erklärung im Jahr 2019 im Amtsgericht Hannover. In der Erklärung bezichtigt sich Lennings der Mittäterschaft am Brand. Er sei es gewesen, so Lennings, der den später allein im brennenden Reichstagsgebäude aufgegriffenen Niederländer Marinus van der Lubbe zusammen mit einem anderen SA-Mann im Auftrag der Berliner SA-Führung zum Tatort gefahren habe. Dort habe es aber bereits gebrannt, als man ihn ablieferte. Van der Lubbe sei daher zu Unrecht als Brandstifter angeklagt und zum Tode verurteilt worden.

Lennings Angaben sprechen »sehr dafür«, so Orth, »dass die Inbrandsetzung des Reichstags im Februar 1933 keineswegs von einem als Alleingänger agierenden Marinus van der Lubbe ausgeführt wurde«. Bereits 2001 haben der Rezensent und Mitautor Wilfried Kugel über die Angaben des nun als Hans-Martin Lennings identifizierten Zeugen berichtet, wobei uns seine eidesstattliche Erklärung allerdings nicht vollständig vorlag. Die dortigen Angaben decken sich inhaltlich weitgehend mit unseren Erkenntnissen über den Verlauf und die Hintergründe der Brandstiftung durch ein Kommando der Berliner SA. Unklar ist freilich weiterhin, ob die in der Erklärung enthaltenen Angaben Selbsterlebtes wiedergeben.

2019 entspann sich eine publizistische Kontroverse über die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen, die insbesondere Klaus Wiegrefe im Spiegel in Abrede stellte. Dabei berief er sich auch auf eine nicht publizierte »Ausarbeitung« von Orth. Wiegrefe, der bereits in der Vergangenheit als Verfechter der sogenannten Alleintäterthese hervorgetreten war, bemühte sich, Lennings als Psychopathen und notorischen Lügner darzustellen.

Bei der Lektüre von Orths Abhandlung wird indes schnell klar, dass Wiegrefe ihn zu Unrecht für seine Polemik gegen Lennings in Anspruch genommen hat. Denn offensichtlich ist Orth um ein ausgewogenes Urteil bemüht. Ziel seiner Ausführungen sei es, die Erklärung »hinsichtlich ihrer Korrektheit bzw. Glaubwürdigkeit zu prüfen, um auf dieser Grundlage eine Einschätzung abgeben zu können, ob und gegebenenfalls in welchem Maße sie als Beweismittel geeignet ist«.

Er greift hierfür auch auf zwei psychiatrische Gutachten zurück. 1936 hatte die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen Lennings ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das »Heimtückegesetz« eingeleitet. Nach der Einstellung des Verfahrens eröffnete das Erbgesundheitsgericht Leipzig ein Verfahren gegen Lennings und ordnete seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt an. Gründlich setzt sich Orth mit den während dieser Zeit entstandenen Gutachten auseinander. Während der erste Gutachter Lennings als Psychopathen einstuft, gelangt der zweite Gutachter, der damalige Direktor des Stuttgarter Bürgerhospitals, zu einem wesentlich differenzierteren Urteil, gesteht Lennings eine normale intellektuelle Begabung zu und stuft ihn lediglich als instabile Persönlichkeit ein.

Bei der inhaltlichen Überprüfung der eidesstattlichen Erklärung kann Orth viele Angaben verifizieren bzw. zumindest nicht widerlegen. Nicht immer geht er dabei jedoch mit der gebotenen Sorgfalt vor. So gibt er etwa die Örtlichkeiten im Berliner Reichstagsgebäude nicht korrekt wieder, verwechselt Seiten- und Nebeneingang, was in der Folge zu einer falschen Interpretation der Angaben von Lennings führt. Auch schenkt er der Tatsache zuwenig Gewicht, dass neben der eidesstattlichen Erklärung auch ein als »Privatbrief« bezeichnetes, Lennings zugeschriebenes Dokument existiert, das nur als Abschrift erhalten ist und dessen Provenienz unklar ist. Auch die Abschrift dieses Dokuments, das offensichtlich aus zwei Teilen besteht und inhaltlich über die eidesstattliche Erklärung hinausgeht, fand sich im Nachlass von Fritz Tobias. Nahezu komplett ignoriert der Autor schließlich offensichtliche Hinweise auf Lennings Homosexualität, die als Schlüssel für seine behaupteten Kontakte zur damaligen SA-Führung dienen könnten.

Dazu kommen andere Ungenauigkeiten. So war van der Lubbe kein »Anarchosyndikalist«, wie Orth meint, sondern Anhänger einer »rätekommunistischen« Splittergruppe. Dass Orth die frühen Protagonisten der mit Erbitterung ausgetragenen Reichstagsbrandkontroverse inhaltlich und moralisch auf eine Stufe stellt, passt schlecht zu der von ihm beanspruchten Unvoreingenommenheit. Seine demonstrative Äquidistanz macht vergessen, dass es vor allem die Anhänger der Alleintäterthese waren und sind, die sich unwissenschaftlicher und unredlicher Mittel bedien(t)en, um ihre unhaltbare Behauptung von der Alleintäterschaft van der Lubbes öffentlich durchzusetzen und alle Indizien für eine von den Nazis inszenierte Provokation als »kommunistische Propagandalüge« zurückzuweisen.

Dieser schiefe Blick drückt leider auch dem Fazit des Autors seinen Stempel auf. So hat bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Lennings ausgerechnet der 2011 verstorbene Fritz Tobias das letzte Wort. Zwar gibt die instabile Persönlichkeit von Lennings Anlass, seine Darstellung mit Vorsicht zu behandeln. Andererseits kann Orth viele seiner Angaben verifizieren. Zudem stellt sich hier eine Frage, die Orth aber nicht aufwirft: Weshalb hat Tobias die Lennings-Erklärung sein Leben lang der Öffentlichkeit vorenthalten?