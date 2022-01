Das Gewissen als Gürteltier

imago images/ZUMA Wire Politisch, wenn auch nicht immer korrekt: Der italienische Comiczeichner Michele Rech alias Zerocalcare

Eines steht fest: Wenn man mit Animeproduktionen wie »Dragon Ball Z« aufgewachsen ist, legt man hohe Standards an Zeichentrickserien an. Der italienische Comiczeichner Michele Rech, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Zerocalcare, schafft es mit der Netflix-Serie »An der perforierten Linie abreißen«, diese Erwartungen zu erfüllen.

Zunächst wirken die sechs etwa 20 Minuten langen Folgen wie ein zufällig zusammengewürfelter Haufen an Ereignissen aus Zerocalcares Leben, ehe sich – ohne spoilern zu wollen – gegen Ende alles erschließt und fügt. Themen sind unter anderem unsichere Arbeitsverhältnisse oder wie er seine Freundschaften pflegt bzw. nicht pflegt. Seine Stärke liegt darin, mit Einfachheit zu erzählen, so dass sich jede und jeder darin wiederfindet. Sein Humor dagegen ist absurd: In unterhaltsamen Dialogen widerspricht ihm regelmäßig sein als Gürteltier personifiziertes Gewissen.

Zerocalcare als Ich-Erzähler ist intellektuell, etwa wenn er Anspielungen auf Nietzsche bringt oder von der Rolle des japanischen Kaisers im Zweiten Weltkrieg erzählt, aber auch vulgär. Beispiel »Cazzo«: Italien-Reisende, die ihren Urlaub nicht ausschließlich am Comer See verbracht haben, werden dem Wort irgendwann mal begegnet sein. Im Deutschen käme es »Schwanz« am nächsten, im Italienischen wird es jedoch wie »Fuck« benutzt. Selbst die NZZ wunderte sich über den Erfolg von Zerocalcares Vorstadtjugendslang, und »dazu noch im Dante-Jahr«. Zum Glück gibt es bisher keine deutsche Synchronfassung, denn das Gefühl kommt im Original mit Untertiteln einfach besser rüber.

Gleichzeitig ist Zerocalcare auch politisch, wenn auch nicht immer korrekt: Wie in seinen vorherigen Arbeiten thematisiert er in der Serie, wie ihn die brutale Polizeigewalt beim G8-Gipfel in Genua 2001 geprägt hat. Zudem gibt es immer wieder versteckte Symbole, ein Button mit dem Logo der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) steckt an seinem Rucksack.

Zu hoffen ist, dass Netflix mit einer zweiten Staffel nachlegt. Seit die Atzen aus Los Gatos »Skylines« von Soleen Yusef haben auslaufen lassen, ist ihnen nicht mehr zu trauen.