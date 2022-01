Prinzip Wucherung

PantherMedia / Gottfried Stampfl Jun Biomorphes Postkartenmotiv: Das Kunsthaus Graz

Graz ist nicht die einzige Stadt, in der in den letzten 20 Jahren ein Museumsneubau zum Postkartenmotiv avancierte. Als die Stadt im Südosten Österreichs 2003 als erste österreichische Kulturhauptstadt antreten durfte, nutzte man die Gunst der Stunde, leistete sich alles Mögliche und handelte sich damit auch erhebliche Folgekosten ein: unter anderem ein Literaturhaus, eine künstliche Murinsel, die dann beinahe weggespült worden wäre, und ein Kunsthaus, das wie ein »Friendly alien« am Flussufer gegenüber der Altstadt gelandet scheint und mit seiner biomorphen, wolkenartigen Form einen reizvollen Kontrast zu den benachbarten Altbauten darstellt. Die Architekten Peter Cook und Colin Fournier mussten beim Bau des Kunsttempels allerlei Kompromisse eingehen. Beschert haben sie Graz eine Touristenattraktion, die freilich nur schwer zu bespielen ist, weil es im höhlenartigen Innenraum keine Wände gibt; die Form folgt hier nicht der Funktion.

Wer sich beim Anblick des Kunsthauses die Augen reibt, der kennt die Grazer Architektur schlecht. Martin Walpots sarkastisches Resümee im »Architekturführer Graz« (DOM publishers, Berlin 2019) über die Aktivitäten 2003 – »Kulturhauptstadt statt Avantgarde« – trifft im besonderen auf die Architektur zu. In den Außenbezirk Eggenberg kommen die meisten Graz-Besucher nur, um das gleichnamige Schloss mit seinem von Dutzenden Pfauen bevölkerten Park zu besichtigen. Nur einen Steinwurf entfernt, versteckt im Hof einer Schwesternschule, haben Günther Domenig und Eilfried Huth in den 1970er Jahren einen biomorph geformten Mehrzwecksaal gebaut, der noch wesentlich abgefahrener ist als das Kunsthaus. Und gleich gegenüber findet sich mit der ehemaligen Pädagogischen Akademie Eggenberg (heute: Graz International Bilingual School) ein Monument des Brutalismus, ebenfalls von Domenig und Huth erbaut. Die beiden Architekten, die zeitweise gemeinsam ein Büro führten, werden der »Grazer Schule« zugerechnet, die in den sechziger und siebziger Jahren für einen avantgardistischen Aufbruch sorgte, der in Österreich einzigartig war und auch international Aufsehen erregte. Friedrich Achleitner spricht von einer »Architektur gespannter Emotionalität, auf einem hohen Niveau technologischer und skulpturaler Formensprache«, von einem »Prinzip Wucherung«. Die damals jungen Architekten durften sich in der konservativen Steiermark erstaunlicherweise bei wichtigen Bauaufgaben bewähren. Dass es sich nicht um avantgardistischen Schnee von gestern handelt, zeigt eindrucksvoll das Werk von Eilfried Huth, der seit den frühen siebziger Jahren in Deutschlandsberg und Graz-Straßgang Reihenhaussiedlungen auf partizipativer Grundlage entwickelte. Die Ideen des 91jährigen sind heute aktueller denn je.

In Graz wird gegenwärtig soviel gebaut wie noch nie. Die investorenfreundliche Baupolitik und rekordverdächtige Bodenversiegelung hat längst zu Unmut geführt und wohl auch zur Abwahl des ÖVP-Langzeitbürgermeisters Siegfried Nagl beigetragen. Die neue Stadtregierung unter Elke Kahr (KPÖ) will nun den Flächenwidmungsplan ändern. Bis das wahrnehmbare Folgen zeitigen kann, wird allerdings noch viel Zeit vergehen. KPÖ-Klub­obfrau Christine Braunersreuther weist darauf hin: »Was in den letzten 20 Jahren auf Schiene gebracht wurde, ist leider nicht mehr aufzuhalten. Hat ein Bebauungsplan oder ein Baubescheid einmal Rechtsgültigkeit erlangt, hat der Bauherr einen Rechtsanspruch zu bauen.« Und so schießen vor allem westlich des Hauptbahnhofs, wo aufgegebene Industrieflächen den Bau ganzer Stadtteile ermöglichen, die Investorenträume aus dem Boden: gehobene Wohn- und Bürobauten mit ökologischem Anstrich auf den Reininghaus-Gründen, wo sich einst die gleichnamige Brauerei befand (»anstelle von Hopfen wächst die Stadt«), und weiter nördlich in einer sogenannten Smart City. Der Stadtschreiber hat sich auf Neujahrsspaziergängen in den neuen Stadtteilen zwischen Green Tower und Smart Tower umgesehen und sich dabei an ähnliche Projekte in Berlin oder Zürich erinnert gefühlt – von einer Grazer Handschrift kaum eine Spur. Die Viertel wirken – noch? – steril und wenig belebt, die Parkanlagen sind noch nicht fertiggestellt, Gastronomie gibt es im für 10.000 Bewohner konzipierten Stadtteil Reininghaus (»Wohnlösungen für die Zukunft«) – erst mal? – noch keine. Immerhin wurden kürzlich schon zwei Straßenbahnlinien in die neuen Viertel verlängert. Der Stadtschreiber ist beruhigt, als er in der Smart City Graffiti entdeckt, die sichtlich nicht unter Anleitung des Stadtteilmanagements entstanden sind: »Smart Shitty bleibt Scheiße.«