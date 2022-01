Grüne Meiler

imago images/Andreas Haas Auch wenn die Schweizer sich per Referendum gegen die Atomkraft ausgesprochen haben, ist offen, wann die bestehenden Meiler abgeschaltet werden (das Atomkraftwerk Leibstadt bei Schwaderloch)

Die luxemburgische Regierung will sich einer etwaigen Klage Österreichs gegen die Einstufung von Atomenergie als nachhaltig anschließen. Das sagte die Umweltministerin des Kleinstaates, Carole Dieschbourg, vergangene Woche gegenüber Table Media. Die Vorlage der EU-Kommission zur sogenannten Taxonomie von Ende Dezember, die vorsieht, neben Atomenergie auch Energie aus fossilem Gas als grün zu etikettieren, treibt einen Keil zwischen die Mitgliedstaaten. Auch in der neuen Bundesregierung werden Risse sichtbar.

Zwar bleibt es offiziell bei der im Koalitionsvertrag vereinbarten Ablehnung von Atomkraft. Doch ist die FDP mit der Herangehensweise der Brüsseler Behörde sichtlich zufrieden. Der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel forderte am Donnerstag in der Welt von der Bundesregierung, sie solle »die Vorlage der Kommission nicht ablehnen«. Deutschland vertrete mit seiner ablehnenden Haltung zu Atomenergie eine »Minderheitsmeinung«. Als guter Europäer wolle er anderen nicht »diktieren, unserem Weg folgen zu müssen«. Auch Parteichef Christian Lindner fand lobende Worte für die Vorlage, bezog sich dabei aber vor allem auf die Einstufung von Gasenergie als nachhaltig. Die Auffassung der Bundesregierung zu Atomkraft sei ja »bekannt«.

Gute Europäer sein wollen auch die Grünen. Aber eben grüne gute Europäer. Deshalb kritisierte Wirtschaftsminister Robert Habeck, die Vorschläge der Kommission »verwässern das gute Label für Nachhaltigkeit«. Allzu kämpferische Töne schlug er allerdings nicht an und betonte, »es hätte aus unserer Sicht diese Ergänzung der Taxonomieregeln nicht gebraucht«. Eine Zustimmung sehe er daher nicht. Man werde den Entwurf »in der Bundesregierung nun gemeinsam auf seine Auswirkungen hin bewerten«. Es läuft wohl auf Enthaltung raus.

Und damit auf faktische Zustimmung. Denn um die Vorlage zu kippen, braucht es jede Stimme. Schließlich kommt bei der Entscheidung das antidemokratische Prinzip der verstärkten umgekehrten qualifizierten Mehrheit zum Tragen. Will heißen: Soll die Kommission nicht ihren Willen bekommen, müssten 72 Prozent der Mitgliedstaaten – also mindestens 20 von 27 – dagegenstimmen. Gerade bevölkerungsstarke Länder spielen dabei eine wichtige Rolle, denn das Oppositionslager müsste außerdem mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren.

Daraus wird wohl nichts, weswegen der von Österreich und Luxemburg gewählte Weg über die Justiz naheliegend ist. Laut Dieschbourg haben die Regierungen der beiden Staaten vereinbart, unmittelbar aktiv zu werden, wenn die Kommission den Rechtsakt verabschiedet hat. Das soll noch im Januar geschehen, heißt es in Brüssel. Welche Erfolgsaussichten die Klage hätte, steht auf einem anderen Blatt. Die Regierung in Wien hat laut Klimaministerin Leonore Gewessler bereits ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben.

Derweil kommt das Herumlavieren der Ampelkoalition vor allem bei der Klientel der Grünen nicht gut an. So hat ein Zusammenschluss von Umweltverbänden die Bundesregierung aufgerufen, im Ministerrat gegen die Vorlage zu stimmen und die Einstufung von Atomkraft und fossilem Gas als nachhaltig »zu verhindern«, wenn nötig auf dem Rechtsweg. Die EU-Taxonomie bedrohe die Energiewende und gefährde den Klimaschutz, heißt es. Bis Dienstag kann der Text online unterschrieben werden, dann soll er an die Bundesregierung gehen.

Intensiv vorangetrieben wurde das Greenwashing von Atomkraft insbesondere von Frankreich, wo 70 Prozent des Strommixes aus Atomkraftwerken stammen und weiterhin neue Meiler gebaut werden – für die das Ökolabel bessere Finanzierungsbedingungen bedeuten würde. Schließlich soll durch die bereits 2020 beschlossene Taxonomieverordnung mehr privates Kapital in nachhaltige Bereiche gelenkt werden – oder eben in Gas- und Kernkraftwerke. Erreicht werden soll das durch Kennzeichnungen für »ökologische« Finanzprodukte und klimaschutzbezogene Berichtspflichten für Unternehmen. Weitere Vorteile für in der Taxonomie gelistete Bereiche soll der noch ausstehende »Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums« beinhalten.