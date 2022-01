Löhne aus dem Lot

Ramon van Flymen/ANP/imago images Krasses Missverhältnis: Topverdiener scheffeln in wenigen Tagen soviel Geld, wie Pflegekräfte im ganzen Jahr verdienen (Amsterdam, 26.10.2021)

Die Stunde hat bereits geschlagen: Am Freitag rief die Gewerkschaft FNV für die Niederlande den in Großbritannien erfundenen Fat Cat Day aus, womit im übertragenen Sinne der »Tag der Reichen« gemeint ist. Das bedeutet: Am 7. Januar hatte ein Vorstandsvorsitzender bei einem der 14 großen niederländischen Konzerne bereits genausoviel verdient wie einer ihrer Werktätigen mit Mindestlohn am Ende des Jahres.

»Die Verhältnisse sind immer noch unglaublich schief«, schrieb Petra Bolster auf der Internetseite der FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging). Bolster ist Vorstandsmitglied der größten Gewerkschaft in den Niederlanden. »Mit dem heutigen Mindestlohn von 10,48 Euro brutto in der Stunde kommen Arbeitnehmer kaum über die Runden«, weiß Bolster.

Eine Million Menschen in den Niederlanden, die in einem der sogenannten systemrelevanten Berufe arbeiten, müssen aber damit klarkommen. Selbst wenn sie in den so wichtigen Sektoren arbeiten: im Altersheim, an der Kasse im Supermarkt oder bei der Post. »Ein krasser Gegensatz zu den Millionengewinnen, die in den Niederlanden auch in diesen Sektoren erzielt werden«, findet Bolster.

Die Firma Post NL habe ihren Gewinn von vier Millionen Euro im Jahr 2019 auf 213 Millionen Euro in 2020 gesteigert, so die FNV. Das sei gut für die Aktionäre und den Bonus der Post-Chefin Herna Verhagen, aber schlecht für die Belegschaft, die den Preis in Form von erhöhter Arbeitsbelastung zahlen muss. »Derzeit verhandelt die FNV mit Post NL über eine angemessene Lohnerhöhung für die Postangestellten. Sie verdienen jetzt zehn bis elf Euro brutto pro Stunde«, so die Gewerkschaft.

Zum Vergleich das Jahresgehalt der Top drei in den Niederlanden: Frans van Houten, der Vorstandsvorsitzende von Philips, verdient laut FNV 6,4 Millionen Euro im Jahr, Frans Muller, Chef der Supermarktkette Delhaize, 6,2 Millionen Euro und Ben van Beurden bei Shell sechs Millionen Euro. »Wir neiden den Vorstandsvorsitzenden nicht ihren Lohn, aber andere Mitarbeiter müssen auch anständig bezahlt werden. Das ist jetzt nicht der Fall«, stellt Bolster fest.

»Die Kaufkraft von Menschen mit einem Mindestlohn ist seit den 1970ern um 20 Prozent gesunken«, schreibt die Gewerkschaft. Das neue Kabinett Rutte IV will den Mindestlohn in der nächsten Legislaturperiode minimal erhöhen – um 80 Cent, verteilt auf vier Jahre. Immer noch weit entfernt von den 14 Euro, die von der FNV gefordert werden.

Weil die Gewerkschaft erfolgreich für bessere Tarifverträge gekämpft hat, erhalten viele Beschäftigte in den Niederlanden im Januar zum ersten Mal mehr Lohn als bisher. Doch die Freude wird nur von kurzer Dauer sein, denn mit der Inflation halten die Löhne nicht Schritt.

Im vergangenen November war die Preissteigerung in den Niederlanden so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. »Die Preise steigen schnell, für Energie, Benzin und Lebensmittel. Ein Einkaufskorb, der im November 2020 noch 100 Euro kostete, kostet im Augenblick 105,20 Euro«, rechnet die FNV auf ihrer Internetseite vor. Das treffe vor allem Rentner, Sozialhilfeempfänger und Menschen, die nicht viel mehr als den Mindestlohn verdienen. Die Rabobank erwartet, dass die Preise in den Niederlanden in diesem Jahr um durchschnittlich 3,8 Prozent steigen, die Löhne hingegen nur um 1,19 Prozent, berichtete die Nachrichtenseite Nu am Freitag.

Zwar dürfen Unternehmen allen, die im Homeoffice arbeiten, in diesem Jahr eine steuerfreie Zulage von zwei Euro am Tag gewähren, doch das werde den Verlust durch die Inflation längst nicht für alle ausgleichen, teilte der Lohn- und Personalverwalter ADP am vergangenen Dienstag mit. Beschäftigte, die in Vollzeit den Mindestlohn erhalten, verfügen aktuell über 19 Euro mehr im Monat, so ADP.

Die Gewerkschaft FNV ist es leid, jedes Jahr aufs neue mit der Kapitalseite um einen Inflationsausgleich zu ringen. »Wir fordern deshalb, dass die Löhne im gleichen Maße steigen wie die Preise. Das muss in den Tarifverträgen festgeschrieben werden«, zitierte Business Insider am Donnerstag die FNV-Funktionärin Petra Bolster. Und zwar für alle Zukunft. Die Gewerkschaft nennt das »automatische Preiskompensation«.