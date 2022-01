Gefährlicher Arbeitsplatz

imago images/A. Friedrichs Die Konkurrenz unter Speditionen erhöht den Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen. Dagegen regt sich Widerstand

Deutschland hat in vielen Bereichen Probleme, ausreichend Fachkräfte zu bekommen. Darunter auch Lkw-Fahrer, von denen heute zwischen 60.000 und 80.000 fehlen – Tendenz steigend, wie es beim Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) heißt. Jedes Jahr gehen 30.000 Berufskraftfahrer in Rente, und nur halb so viele werden ausgebildet.

Ein Grund dafür sind die Arbeitsbedingungen: Die Autobahnen in der Bundesrepublik sind für viele Kraftfahrer ein tödlicher Arbeitsort. Zwar fiel die Gesamtzahl der tödlichen Unfälle auf Deutschlands Straßen im vergangenen Jahr auf einen historischen Tiefstand – nicht aber für die Berufskraftfahrer. Im Jahr 2021 ließen 70 ihr Leben, während es im Vorjahr »nur« 48 waren, hieß es bereits Ende Dezember in einer Bilanz der Initiative »Hellwach mit 80 km/h«. »Das ist ein gegenläufiger Trend, den niemand wahrhaben will«, sagte Dieter Schäfer vom Vorstand des Vereins am Freitag. In dem Verband haben sich mittelständische und große Speditionen zusammengeschlossen, die sich für mehr Sicherheit für Berufskraftfahrer stark machen.

Die Unfälle passieren meist in Zeiten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, zum Beispiel am Ende eines Staus vor einer Dauerbaustelle, erzählt Schäfer. Zwar seien Notbremssysteme mittlerweile eine weitverbreitete Technik, doch viele Fahrer seien gar nicht in sie eingewiesen. Dann könne es kurz vor einer Kollision passieren, dass die Fahrer aufschrecken und das Lenkrad zur Seite ziehen. Sie »unterbrechen dadurch die Bremskaskade«, erläuterte Schäfer.

Solche Fehlleistungen sind auch Folge widriger Arbeits- und Lebensbedingungen: Die Fahrer müssen schon am Nachmittag nach einem der raren Stellplätze für die Nacht Ausschau halten. Haben sie einen ergattert, so lässt der Lärm der Autobahn sie nicht zur Ruhe kommen; an erholsamen Schlaf ist nicht zu denken. Dann stehen die Fahrer auch wegen der eng getakteten Lieferketten unter enormem Druck. Ruhezeiten können deswegen kaum eingehalten werden. Die Folge sind übermüdete Fahrer, die zum Teil eine 60-Stunden-Woche bewältigen müssen. Unter diesen Umständen kommt es wohl nicht selten vor, dass Fahrer unvorsichtig werden: Sicherheitsabstände werden nicht immer eingehalten, und die Ladung wird nicht ausreichend gesichert.

Die Arbeit als »Fachkraft für Fahrzeugführung«, wie die Berufsbezeichnung der Lkw-Fahrer offiziell heißt, ist häufig von niedrigen Arbeitslöhnen geprägt. In der Logistikbranche ist Sozialdumping weitverbreitet, der Konkurrenzdruck auf dem europäischen Markt ist hoch. Um die Transportkosten niedrig zu halten, wurden in den letzten Jahren zunehmend Speditionen aus osteuropäischen Ländern angeheuert, wo der Mindestlohn bei zwei Euro pro Stunde anfängt. Deutsche Mittelständler könnten das kaum kompensieren, hieß es im vergangenen Jahr vom BGL.

Neben der hohen psychischen Belastung bringt der Beruf auch noch andere gesundheitliche Risiken mit sich. Der Bewegungsmangel, das Heben und Tragen schwerer Ladung und auch die Arbeit mit Gefahrstoffen führen überdurchschnittlich oft zu Muskel-Skelett-Erkrankungen und zu Problemen mit der Atmung.

Zu den schlechten Arbeitsbedingungen kommt noch der miserable Ruf hinzu. Ein Beispiel: Laut einem Bericht in Springers Bild vom 29. Dezember hat Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik und ehemaliger Chef der Wirtschaftsweisen, Lkw-Fahrer zu den gering- und unqualifizierten Arbeitern gezählt. Das sorgte für Widerspruch vom BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt. Gegenüber dem Portal eurotransport.de betonte Engelhardt, dass »Fachkraft für Fahrzeugführung« eine anerkannte dreijährige Ausbildung ist.

Es seien Fachkräfte, die nach ihrer Ausbildungszeit »regelmäßig zur Weiterbildung verpflichtet sind, um ihren Beruf weiter ausüben zu dürfen«, erklärte Engelhardt. Sie müssten die Funktionen ihres »40-Tonnen-Arbeitsgeräts« jederzeit beherrschen, »sei es in einer Spielstraße, am Stauende, beim Be- und Entladen von tonnenschweren Ladungsstücken mit dem Kranaufbau oder der exakten Einhaltung der Kühlvorgaben bei der Impfstoffbelieferung«. Von ihnen als Gering- und Unqualifizierten zu sprechen zeuge von entscheidenden Wissensdefiziten.