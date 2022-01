Basteln an der Opfermär

Karina Hessland/imago images Fahne im Wind: Autokorso der AfD in Thüringen gegen staatliche Coronabestimmungen (Erfurt, 1.5.2021)

Im Grunde war AfD-Jungpolitiker Felix Alexander Cassel im vergangenen Juni vor dem Kölner Amtsgericht ziemlich billig weggekommen. Sieben Monate Haft auf Bewährung waren recht überschaubar dafür, dass der Bonner Jurastudent im April 2019 am Rande einer AfD-Veranstaltung im Kölner Stadtteil Kalk sein Auto als Waffe eingesetzt hatte. Dennoch wehrt sich Cassel, Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« in Nordrhein-Westfalen, seit Freitag in der Berufungsinstanz vor dem Kölner Landgericht gegen den Schuldspruch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Unfallflucht. Er hatte damals einen Gegendemonstranten angefahren und verletzt.

Wie schon vor dem Amtsgericht versucht es Cassel auch dieses Mal wieder mit der Opfermär: »Ich habe mich in der gesamten Situation als Angegriffener gesehen.« Demnach hatten er und sein Begleiter Niklas R. – beide sind Mitglieder der schlagenden Verbindung »Franconia« – an einer Wahlkampfveranstaltung der AfD zur Wahl des EU-Parlaments teilgenommen. Dagegen hatte das antifaschistische Bündnis »Köln gegen rechts« weit mehr als tausend Demonstranten mobilisiert. Schon beim Eintreffen in Kalk sei er bedroht worden, behauptete Cassel: »Die Stimmung war aggressiv, mir wurde der Hut vom Kopf geschlagen.« In seiner Aussage ließ er unerwähnt, dass er, wie Nebenklageanwalt Eberhard Reinecke anhand von Fotos nachweisen konnte, zuvor Antifaschisten provoziert hatte. Im Anschluss an die AfD-Veranstaltung, so Cassel weiter, seien er und R. nur unter Polizeischutz zu ihrem Auto gelangt. Der Grund: Die beiden kernigen Burschen fühlten sich von einer Personengruppe um einen Rollstuhlfahrer bedroht, die zuvor am Anti-AfD-Protest teilgenommen hatte und gut gelaunt skandierte: »Ganz Köln hasst die AfD!«

An der Kreuzung Breuerstraße/Kalker Hauptstraße war Cassel am Steuer seines Mietwagens erneut auf die Gruppe um den Rollstuhlfahrer getroffen, zu der auch das spätere Opfer der Autoattacke gehörte. Cassel behauptete, die Gruppe habe sein Auto umringt, gedroht: »Scheiß Nazis, kommt raus, wir kriegen euch«, und dabei versucht, »die Fahrzeugtüren aufzureißen«. Aus »Notwehr« habe er zurückgesetzt, um in einem Bogen um die Gruppe herumzufahren und zu entkommen. Dabei sei der 33jährige Nebenkläger »aktiv auf die Motorhaube gesprungen«.

Den Sprung stritt das Opfer am Freitag auch gar nicht ab: »Wäre ich stehengeblieben, hätte er mich überfahren.« Als er auf der Motorhaube gelegen habe, »habe ich den Angeklagten mich Angrinsen sehen«, sagte der Nebenkläger, der sich schließlich hatte abrollen können und nur leicht verletzt worden war. Das von Cassel geschilderte aggressive Verhalten der Gruppe verwiesen sowohl der 33jährige als auch der 24jährige Rollstuhlfahrer im Zeugenstand ins Reich der Legenden. Der Rollifahrer schilderte statt dessen, wie Cassels Fahrzeug ihn auf dem Fußgängerüberweg an der Ampel zunächst bedrängt und touchiert hätte, bevor er Schwung geholt und den Nebenkläger angefahren habe. Zu einer Entscheidung kam es am Freitag nicht.