Ersatzortlos

Salzburg. Die Coronapandemie hat im Skiweltcup zu einer ersten Verlegung im Olympia-Winter gesorgt. Wegen der hohen Inzidenzzahlen wird der für 11. Januar angesetzte Frauenslalom in Flachau auf Empfehlung des österreichischen Bundeslandes Salzburg verlegt. Das gab der Österreichische Skiverband bekannt, ohne einen Ersatzort zu nennen. Weitere Weltcupveranstaltungen in der kommenden Woche in Salzburg seien bisher nicht betroffen. (sid/jW)