Wahrscheinlich pathologisch

imago sportfotodienst Selbst der Handball ist gegen das sozial schädliche Glücksspiel nicht gefeit (Finale der Handball-EM in Wien, 31.1.2010)

Ulrich Mäurer ist es gewohnt, sich in Sachen Sport unbeliebt zu machen. Das erlebte der Bremer Innensenator (SPD) so schon bei seiner Forderung, die Deutsche Fußballiga (DFL) solle die Mehrkosten für die Polizeieinsätze bei sogenannten Risikospielen tragen. Zunächst stand Mäurer mit seinem Vorstoß allein da. Inzwischen sind ihm Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen gefolgt.

Im Laufe dieses Jahres soll zum Thema eine »offene Arbeitsgruppe« der Länder entstehen. Aufwind wäre auch Bremens Initiative für ein Sportwettenwerbeverbot zu wünschen, die von der Konferenz der Innenminister (IMK) vor gut einem Monat allerdings abgelehnt wurde. Im Amtsdeutsch des gastgebenden Bundeslandes Baden-­Württemberg hieß es lapidar, der Antrag »Werbeverbot für Glücksspiele mit hohem Suchtrisiko (Sportwetten, virtuelle Automatenspiele, Onlinepoker, Onlinecasinospiele) im Glücksspielstaatsvertrag 2021« sei erörtert worden. Im Protokoll mit mehr als 80 Tagesordnungspunkten und in den Beschlüssen der jüngsten IMK wird der Passus zum Werbeverbot nicht einmal erwähnt.

Die Haltung seiner Ministerkollegen sei »befremdlich«, meint Mäurer und verweist auf die »horrenden Summen, die in die Werbung für das sozial schädliche Glücksspiel investiert« werden. Allein im Sportwettensektor seien im vorigen August rund 20 Millionen Euro für Werbung ausgegeben worden, und einen Monat später seien es schon 29 Millionen Euro gewesen. »Bei inzwischen 35 legalen Anbietern bundesweit werden die Menschen überall im Fernsehen, Internet oder in den Stadien mit Werbespots für Glücksspiele bombardiert. Man kann dem gar nicht mehr entgehen. Dabei gelten beinahe 200.000 Bürgerinnen und Bürger bereits als glücksspielsüchtig und weitere 325.000 Menschen als gefährdet. Die massive Werbung wird neue und zudem junge Zielgruppen zum Spielen verführen.« Vor diesem Hintergrund gibt sich der Bremer Innensenator kämpferisch. »Nach der IMK ist vor der IMK«, lautet sein Credo. »Diese äußerst besorgniserregende Entwicklung läuft den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages klar entgegen. Daher muss nach meiner Überzeugung an dem Vertrag nachgebessert werden.«

Den zuständigen Innenministerkollegen zwischen Kiel und Stuttgart scheint jedoch an einer wirkungsvollen Eindämmung des Glücksspiels auf diesem Wege – noch – wenig gelegen. Vermutlich, weil ein Werbeverbot einen gewaltigen Stich in ein noch gewaltigeres Wespennest bedeutet. Der von Bremen als gründliche Prävention gegen grassierende Wett- und Spielsucht gewünschte politische Akt wäre vor allem ein gewaltiger Schlag ins Kontor des bezahlten Fußballs als dem bei weitem beliebtesten Wettsport. Weshalb Ligen, Klubs und prominente (Ex-)Kicker auch exorbitant von dem Geldfluss für Reklamespots und Werbetafeln profitieren. Andreas Blaue, Mitglied im Vorstand des Deutschen Verbandes für Telekommunikation und Medien e. V., spricht von einer »rasanten Entwicklung« bei der Glücksspielwerbung. Von 2019 auf 2020 habe sich das jährliche Budget in diesem Bereich um fast ein Drittel auf nunmehr 571 Millionen Euro erhöht. Damit investiere die Branche inzwischen schon etwa drei Viertel der Summe in die Werbung, die beispielsweise die Automobilindustrie dafür ausgibt. Im Vergleich der Werbeetats der verschiedenen Wirtschaftszweige liegt das Glücksspiel inzwischen auf Platz fünf.

Von dieser Entwicklung besorgt zeigt sich ebenfalls die Bundeszentrale für gesundheitlichen Aufklärung (BZgA) in Köln, die das Risiko einer Suchtentwicklung bei Sportwetten als »besonders groß« einstuft. Eigene Auswertungen zum Verhalten von Glücksspielern aus dem Jahr 2019 hätten gezeigt, dass bundesweit etwa 229.000 Akteure als »problematisch« sowie weitere zirka 200.000 als »wahrscheinlich pathologisch« bezeichnet werden können. »Ein ausreichender Schutz für Spielerinnen und Spieler ist daher aus suchtpräventiver Sicht besonders bedeutsam«, so BZgA-Sprecherin Marita Völker-Albert.