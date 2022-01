Hochwertig

Die Kulturverantwortlichen der Länder haben im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag ein gemeinsames Papier veröffentlicht. »Die Freiheit künstlerischen Produzierens und kulturellen Erlebens ist von höchstem gesellschaftlichem Wert«, heißt es in der Einigung, die der Deutschen Presseagentur in Berlin vorliegt. »Deshalb ist der offene Zugang zu Kulturangeboten – auch im Amateurbereich – von hohem Wert.« (dpa/jW)