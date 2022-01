»Die Atomenergie ist schnell ersetzbar«

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Produziert radioaktiv strahlenden Abfall: AKW Gundremmingen in Bayern (10.12.2021)

Umweltverbände empören sich über den Entwurf zum geplanten Greenwashing von Atomkraft und fossilem Gas, den die Europäische Kommission pünktlich zum Jahresbeginn 2022 herausgab. Manche sprechen von einem schmutzigen Deal – wie würden Sie es bezeichnen?

Dabei handelt es sich um eine Einschätzung, die aus Brüsseler Verhandlungskreisen nach außen drang, als es darum ging, wie die Mitgliedstaaten sich zum Kommissionsentwurf positionieren. Die Diskussion auf EU-Ebene um die Aufnahme von Atomkraft und fossilem Gas in die Taxonomieverordnung läuft schon länger. Frankreich hat großes Interesse daran, die Kernenergie als »klimafreundlich« und »nachhaltig« einzustufen. Für Deutschland schien dies weniger ein Anliegen, weil der Ausstieg hier beschlossene Sache war – dafür aber sehr wohl bei fossilem Gas.

Die neue Ampelregierung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP geht quasi mit einer Hypothek der alten Regierung von CDU/CSU und SPD in die Debatte hinein. Wir erwarten nun ein geschlossenes Auftreten in Brüssel, um die benötigte Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen das Vorhaben zu organisieren. Denn wir benötigen weder eine Nachhaltigkeitseinstufung von Atomenergie noch von fossilem Gas. Weil Deutschland neben dem Atomausstieg jetzt auch die Kohleindustrie hinter sich lässt, werden wir neben dem rapiden Ausbau erneuerbarer Energien als Ausgleichsenergie zunächst noch Gas brauchen. Trotzdem müssen wir nach den Klimaneutralitätszielen den Ausstieg daraus vorbereiten.

Inwiefern ist das für die Klimapolitik entscheidend?

Es geht um Geld. Mit dieser Entscheidung werden Investitionen in nur vermeintlich nachhaltige Energien fließen: sowohl staatliche Fördergelder als auch Mittel privater Investoren. Dabei bräuchte es jetzt hohe Investitionen in echte klimafreundliche Energieträger.

Kann denn mit Wind- und Sonnenenergie der Bedarf gedeckt werden?

Atomenergie ist schnell ersetzbar, dafür brauchen wir keinesfalls Investitionen. Absurd wäre, jetzt noch eine größere Infrastruktur, also Kraftwerke und Leitungssysteme, auszubauen. Schließlich gibt es sogenannte Lock-in-Effekte: Damit könnten wieder Kräfte erstarken, die den einmal eingeschlagenen Pfad nicht verlassen wollen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen verdeutlichte, dass es kaum Aussicht darauf gebe, die EU-Pläne noch ändern zu können. Die Europäischen Grünen prüfen indes eine Klage dagegen. Wie schätzen Sie die Position der Grünen ein?

Das sind zwei Perspektiven: Die Ministerin hat eine quasi realistische, wenn auch nicht sehr ambitionierte Einschätzung abgegeben, dass es nach jetzigem Stand des politischen Prozesses aus ihrer Sicht zu spät ist, etwas zu ändern. Die Europäischen Grünen überlegen, was danach machbar sein könnte, um diesen wenig klimafreundlichen Prozess noch zu stoppen. Die Europäische Kommission wird ihren Vorschlag jetzt an den Rat der Europäischen Union und an das Europäische Parlament weitergeben. Vermutlich wird eine Blockade zur geplanten Nachhaltigkeitseinstufung nicht zustande kommen. Wir fordern die neue Ampelregierung aber auf, sich jetzt auf eine klare Haltung dazu zu einigen und sich damit unter Leitung des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz zusammenzutun. Deutschland hat eine gewichtige Stimme in der EU.