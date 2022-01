Bundestagsdebatte vertagt

Michael Sohn/POOL AP/dpa In der Bundesregierung könnte die Impfpflicht zur ersten Belastungsprobe geraten: Christian Lindner, Marco Buschmann (beide FDP) und Karl Lauterbach (SPD) (Berlin, 13.12.2021)

Das Vorhaben der Ampelkoalition, der Coronakrise mittels einer allgemeinen Impfpflicht zu begegnen, stößt zunehmend auf Skepsis und Widerspruch. Kritische Stimmen kommen insbesondere von seiten der mitregierenden FDP speziell vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse hinsichtlich der weltweit grassierenden Omikron-Variante des Virus SARS-CoV-2. Es sei eine »trügerische Hoffnung«, dass die Impfpflicht »als Patentrezept zu einem Ende der Pandemie« führe, äußerte sich der Landeschef der Liberalen in Baden-Württemberg, Michael Theurer, am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Er verwies auf aktuelle britische Studien, die zeigten, dass der Schutz vor der demnächst auch in Deutschland dominierenden Mutante selbst bei mit einer dritten Spritze Geboosterten bereits nach knapp drei Monaten nachlässt.

Am Dienstag hatte FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann in einem Interview mit Zeit online erklärt: »Wenn das Impfen absehbar nur für zwei, drei Monate helfen sollte, dann spricht das eher gegen eine Impfpflicht.« Im Gespräch mit Welt online riet auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei, Johannes Vogel, zur Zurückhaltung angesichts der Erfahrungen mit Omikron. »Vielleicht wird die Frage einer Impfpflicht dadurch auch obsolet, weil die Herausforderung für das Gesundheitssystem sich verändert.« Wissenschaftlich gilt es inzwischen als unstrittig, dass der neue Erreger zwar deutlich ansteckender als die bisher vorherrschende Delta-Variante, zugleich aber weniger gefährlich ist und eher milde Krankheitsverläufe auslöst.

Innerhalb der Bundesregierung könnte das Thema zur ersten größeren Belastungsprobe geraten. Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte, müsse eine Impfpflicht »schnell kommen«. Man könne nicht darauf warten, dass sie überflüssig werde, »weil wir eine sehr hohe Durchseuchung der Bevölkerung haben«. Er arbeite an einem Vorschlag, der alle Bürger über 18 Jahren in die Pflicht nehmen soll, sich eines der zugelassenen Vakzine verabreichen zu lassen. Omi­kron als »schmutzige Impfung« sei dazu keine Alternative, »das wäre sehr gefährlich«, so Lauterbach. Allerdings legt der neueste »Lagebericht« des Robert-Koch-Instituts nahe, dass viele doppelt und sogar dreifach Geimpfte von Omikron betroffen sind. Von 5.117 im Meldesystem vorliegenden Omikron-Fällen waren demnach 1.097 Patienten ungeimpft und 4.020 vollständig geimpft, 1.137 von letzteren auch geboostert.

Zur Zurückhaltung mahnt auch Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa. Der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) vom Donnerstag sagte sie, die Verhältnismäßigkeit einer allgemeinen Impfpflicht hänge davon ab, ob die Impfung mehr leisten könne als den Schutz vor einer schweren Erkrankung, also etwa den Schutz vor einer Ansteckung Dritter. »Ist das nicht der Fall, und im Augenblick ist die Erkenntnislage dazu eher ungewiss, müsste die Abwägung vorsichtiger ausfallen.« Auch beim Deutschen Ethikrat besteht in der Frage noch Uneinigkeit. Dieser hatte sich zuletzt in einer Stellungnahme für eine Ausweitung der kürzlich beschlossenen Impfpflicht für Personal in sensiblen Einrichtungen auf »wesentliche Teile der Bevölkerung« ausgesprochen. Nun aber relativierte die Ratsvorsitzende Alena Buyx gegenüber dpa: »Es gibt gute Argumente sowohl für als auch gegen eine Impfpflicht.« Die letztliche Positionierung und Ausgestaltung sei allerdings Aufgabe und Verantwortung der Politik.

Wie gestern aus Parlamentskreisen verlautete, wird der Bundestag noch nicht in der kommenden Woche über die verschiedenen Vorschläge zur Impfpflicht beraten. In der Sitzungswoche vom 24. Januar an solle zunächst eine »Orientierungsdebatte« stattfinden. Die Partei Die Linke hatte bereits Ende November per Vorstandsbeschluss eine allgemeine Impfpflicht als »Ultima ratio« und »entscheidendes Instrument« gefordert, um »weitere Wellen zu verhindern und Menschenleben zu retten«. In der Bundestagsfraktion ist das Stimmungsbild weniger eindeutig. Fraktionschef Dietmar Bartsch hatte Anfang Dezember im Plenum erklärt, »kein Freund« des Instruments zu sein, signalisierte seine Zustimmung aber, »wenn man das in einem Maße macht, dass der Druck erhöht wird«. Mitte Dezember beschied Vizefraktionschefin Susanne Ferschl gegenüber dem Portal Abgeordnetenwatch, dass ihr »Meinungsbildungsprozess noch nicht endgültig abgeschlossen ist«.