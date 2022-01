Friedenstruppen auf dem Weg

Pavel Mikheyev/REUTERS Wer steht hinter den Protesten? Im Hintergrund der ausgebrannte Amtssitz des Bürgermeisters von Almaty (6.1.2021)

Angesichts der anhaltenden Unruhen im Land hat der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew in der Nacht zum Donnerstag Russland und andere verbündete Staaten um die Entsendung einer Friedenstruppe gebeten. Dies bestätigte der turnusmäßige Vorsitzende der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), der armenische Präsident Nikol Paschinjan. Über die Stärke des Kontingents gab es keine Angaben. Erste Einheiten aus Russland und Belarus wurden bereits in Marsch gesetzt. Von russischer Seite wurde betont, die Aufgabe der Friedenstruppe sei einzig die Sicherung von Infrastrukturobjekten, die Auseinandersetzung mit den teils bewaffneten Demonstranten bleibe Aufgabe »lokaler Kräfte«.

Die Friedenstruppe wurde zu einem Zeitpunkt entsandt, an dem nicht sicher war, in welchem Maße sich Tokajew noch der Loyalität des kasachischen Militärs sicher sein kann. Am Donnerstag morgen kam es im Zentrum von Almaty zu einem Vorfall, der Anlass für Zweifel an dieser bietet. Soldaten mit etwa 50 Fahrzeugen kesselten eine Menge von etwa 200 Demonstranten auf einem Platz ein. Als Antwort eröffneten einige der Protestierenden das Feuer auf die Truppen, woraufhin diese sich nach kurzer Zeit zurückzogen.

Eine für den Donnerstag angekündigte »Säuberungsaktion« im Stadtzentrum von Almaty lief erst mit mehrstündiger Verzögerung an. Gegen Abend (Ortszeit) wurden nach Polizeiangaben etwa 2.000 Personen festgenommen. Die Regierung meldete auch, in mehreren Städten die Kontrolle über zeitweise durch Demonstranten besetzte Behördengebäude zurückerobert zu haben. Tagsüber waren wichtige Zufahrtsstraßen nach Almaty zumindest zeitweise durch Barrikaden aus brennenden Autoreifen blockiert.

In der Nacht zum Donnerstag waren die Proteste in zunehmendem Maß gewalttätig geworden. Geschäfte wurden geplündert, so dass in der Millionenstadt Almaty inzwischen offenbar die Lebensmittel knapp geworden sind. Bei einem Angriff von Aufständischen auf eine Polizeiwache wurden nach staatlichen Angaben »Dutzende von Banditen liquidiert«. Auch die Polizei beklagt insgesamt 13 Tote, von denen zwei angeblich enthauptet wurden. Die Gesamtzahl der Verletzten wird inzwischen mit über 1.000 angegeben. Die Banken haben ihre Tätigkeit eingestellt, weil wegen der Abschaltung des Internets keine Überweisungen mehr möglich sind. Die Flughäfen von Almaty, Aktau und Aktobe wurden geschlossen, derjenige der Hauptstadt Nur-Sultan bleibt offiziell offen, fertigt aber keine Flüge mehr ab.

Unklar ist weiterhin, wer hinter den Protesten steht. Das russische Außenministerium änderte nach einem Tag seine anfängliche Einschätzung »innerer Probleme« Kasachstans und sprach am Donnerstag von einem »von außen inszenierten Versuch, unter Einsatz organisierter gewaltbereiter Formationen die Sicherheit und Integrität des Landes zu untergraben«. Die USA riefen, wie üblich in der Anfangsphase von sogenannten bunten Revolutionen, »beide Seiten zu Zurückhaltung« auf.