Der große Bluff

imago images/ULMER Pressebildagentur Platzt die Blase? Elon Musks Geschäftsmodell basiert auf Spekulationsexzessen

Das Finanzkapital versteht es, die Klimakrise zu vermarkten. Durch den Hype um den US-E-Auto-Bauer Tesla avancierte Konzernchef Elon Musk zum reichsten Menschen der Welt. Das US-Magazin Forbes schätzt Musks Vermögen auf rund 304 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung des Konzerns liegt bei mehr als einer Billion Euro. Der Börsenkurs wird von finanzstarken Fonds in die Höhe getrieben, die sich mit dem großen Bluff eine goldene Nase verdienen.

Doch die Sause könnte für die Spekulanten ein jähes Ende finden. Shortseller Fraser Perring, der maßgeblich für die Aufklärung des Wirecard-Skandals verantwortlich war, hat angekündigt, auf sinkende Kurse von Tesla zu wetten. Investoren müssten sich fragen, ob sie ihr Geld in ein Unternehmen stecken wollten, das mehr als doppelt so hoch bewertet werde wie die größten Autofabrikanten VW und Toyota zusammen, sagte Perring am Donnerstag gegenüber jW. Und das, obwohl Toyota und VW es in der Zeit, in der Tesla ein Auto ausliefere, auf bis zu elf Stück brächten.

Üblicherweise setzt Perring sein Geld auf die Pleite von Unternehmen, bei denen er schlichten Betrug wittert. Der deutsche Aktienmarkt hat es ihm besonders angetan. Nach dem großen Fressen bei Wirecard stehen bereits das Leasingunternehmen für Bürotechnik Grenke und die auf hochpreisige Immobilien spezialisierte Adler-Gruppe auf seiner Speisekarte. Bei Tesla weiche er aber vom üblichen Prozedere ab, weil der Konzern »völlig unsinnig bewertet« sei. »Wenn man es konservativ sieht, ist dieses Unternehmen meiner Meinung nach mindestens um den Faktor zehn überbewertet«, so Perring.

Shortseller sind keine Kommunisten. Sie verleihen Aktien von Unternehmen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem geringeren Kurs zurückzukaufen. Für den Deal streichen sie satte Gewinne ein. Für Perring steigen die Profitaussichten: Am Donnerstag gab die Tesla-Aktie zeitweilig um mehr als zehn Prozent nach.

Für Herbert Becker, früherer Chefvolkswirt von BMW, ist Musk ein Finanzgenie, denn es sei ihm gelungen, große Verluste durch immer neue Kapitalerhöhungen von Aktionären zu deckeln. Gegenüber jW sagte Becker jedoch, das umweltfreundliche Image des Konzerns bekomme Risse. Musk verliere schließlich kein Wort darüber, woher der Strom für die Autos komme. Dieser werde in Deutschland zum großen Teil durch Kohle gewonnen. Diese Erkenntnis setze sich langsam in der Öffentlichkeit durch, und dies werde Tesla letztlich vom Markt treiben. Zudem holt die Konkurrenz auf. Die Batterietechnik Teslas ist längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Die vietnamesische Automarke Vinfast gab am Donnerstag bekannt, einen Produktionsstandort in Deutschland zu suchen.

Die Bundesregierung rollt den Autokonzernen den roten Teppich aus. Eine Ursache dürfte sein, dass die deutsche Wirtschaft nicht über genug Rohstoffe verfügt. Laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist die Versorgungssicherheit der Industrie bei mehr als 20 wichtigen Rohstoffen sehr kritisch. Hochriskant sei die Versorgung bei den für die Elektroautobatterien wichtigen Rohstoffen Kobalt, Lithium und Graphit. Für 36 Millionen neue E-Autos im Jahr 2030 würden 1.300 Gigawattstunden Batteriekapazität gebraucht. Die bekannten Kobaltreserven reichten beim heute absehbaren Bedarf nur noch elf Jahre. Der verlässliche und bezahlbare Bezug von Rohstoffen müsse außenpolitisch und in den Unternehmen Priorität haben. Friedlicher und umweltfreundlicher wäre der Ausbau des Bahnstreckennetzes zu haben. Aber dafür geben Spekulanten keinen Cent aus.