Frankfurt am Main. In Anbetracht eines Berichts über 15.000 tote Gastarbeiter im Land des WM-Gastgebers Katar, sieht DFB-Direktor Oliver Bierhoff den Fußballweltverband in der Pflicht. »Wenn diese Zahlen stimmen, sind sie natürlich erschreckend. Hier ist nun die FIFA als Ausrichterin und Organisatorin des Turniers gefordert, für Aufklärung zu sorgen«, sagte Bierhoff dem Stern. Die Zahl der seit der WM-Vergabe in Katar ums Leben gekommenen Gastarbeiter hatte Amnesty International gemeldet. Bierhoff sprach sich erneut gegen einen Boykott aus. (sid/jW)