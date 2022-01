imago images/Prod.DB Wärmend und zeitlos elegant: Wolle auf Wolle

»Wer nicht hören will, muss fühlen«, ist eine Maxime im Folk-Horror-Fach. Da gibt es ignorierte oder unterjochte Naturgewalten, die früher oder später zuschlagen. »Lamb« ist einer dieser Filme, die sich zunächst ganz in Atmosphäre und Andeutungen ergehen, und dann kommt doch »das dicke Ende nach: die Moral von der Geschichte« (Brecht).

Maria (Noomi Rapace) und Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) sind ein wortkarges und eingespieltes Bauernpaar im isländischen Niemandsland mit unwirtlich zerklüfteter Vulkanlandschaft vor der Tür. Schafe ziehen hindurch, ein Border Collie bellt. Das Interieur bilden Kaffeetassen und Bücher, dicke Pullover der Marke zeitlos stillos, ein Katzenkratzbaum. Die Abgeschiedenheit tut das ihre.

Wie das Paar sich anblickt, zählt zu den Hauptattraktionen des Films. Das changiert zwischen trüb vertrauter Herzensruhe und aufmerkendem Ernst à la »irgendwas ist im Busch«. Die unruhigen, seelenvollen Augen der Schafe verraten, dass auch sie was wittern. Richtig dunkel wird es nie, und wer »Midsommar« oder »30 Days of Night« kennt, weiß, die einsamen, ewigen Nächte oder eben Tage in Polarkreisnähe sind Schauermärchensetting pur.

Es verwischen noch andere Grenzen als die zwischen Tag und Nacht. Als ein Schaf ein Lamm gebiert, zieht das einen dieser bedeutungsschwangeren Bauernpaarblickwechsel nach sich. Was ist das Besondere an diesem Lamm? Maria und Ingvar beschließen, es selbst aufzuziehen. Es schläft in ihrem Bett, während das Mutterschaf vergeblich nach ihm blökt. Ingvars später auftauchender Bruder, auch er ein maulfauler Eigenbrötler, fragt beim Anblick der dreiköpfigen Familie entsetzt: »Was ist das?« Ingvars Antwort: »Glück.« Der zentrale Dialog des Films ist vier Wörter kurz, was ja eine Drehbuchkunst für sich ist, besonders wenn in der Einsilbigkeit Abgeklärtheit, Triumph und Verletztheit mitschwingen.

So geht das mit einigen Wendungen und Längen seinen Gang, während Maria und Ingvar alle Vorboten des »dicken Endes« ignorieren: Michail Bulgakows »Hundeherz« wird immer nur angeblättert, und was im Fernsehen läuft, kriegen die zwei auch nicht richtig mit, irgendwas mit Volksmärchen. Das Paar übersieht reihenweise Warnungen. Das Komikpotential, das darin steckt, spielt der Film aber nur halb aus.

In der Mitte gibt es eine Passage mit Kopfnicken in Richtung »Kitchen sink drama« und schwarzhumorige Sozialkomödie. Unkonventionelle, improvisierte Formen des Zusammenlebens werden durchgespielt, die Reaktionen der Umwelt eingefangen. Regisseur und Koautor Valdimar Jóhannsson hantiert mit Märchen- und Horrorelementen, und wie etliche Werke dieser Gattungen funktioniert »Lamb« streckenweise auch als Patchworkfamilienerzählung. Am Ende sind es aber die Bilder loser Strukturen wie eine Schafherde von oben, die sich zu grotesken Formationen fügen, das Rasseln und Rauschen der Tonspur und die Blickverwandtschaften zwischen Nutztieren und Menschen, die »Lamb« eine nicht unverdiente Nachwirkung verschaffen.