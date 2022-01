Sündenbock präsentiert

Sumaya Hisham/REUTERS Weiß nicht wirklich, wie ihm geschieht: Der von der Staatsanwaltschaft Beschuldigte wird abgeführt (Kapstadt, 4.1.2021)

Auch drei Tage nach Ausbruch des Feuers, das große Teile des südafrikanischen Parlamentskomplexes in Kapstadt zerstört hat, ging die Suche nach den Ursachen am Mittwoch weiter. Am Dienstag präsentierte die Anklage einen sichtlich verstörten Mann vor Gericht, der am Sonntag morgen in unmittelbarer Nähe des Abgeordnetenhauses festgenommen worden war. Ihm wird vorgeworfen, dort eingebrochen zu sein und das Gebäude in Brand gesetzt zu haben. Derweil kommen immer neue Details zu Sicherheitslücken ans Tageslicht.

Ganze vier Stunden, so wurde am Dienstag bekannt, soll der Tatverdächtige sich Samstag nacht zwischen zwei und sechs Uhr im Parlamentsgebäude aufgehalten haben. Die Ministerin für öffentliche Infrastruktur, Patricia de Lille, erklärte dazu, dass die Überwachungskameras im Parlament zwar funktioniert hätten, jedoch habe es »niemanden« gegeben, der die Aufnahmen überwacht hätte. Sie könne nichts dazu sagen, wie es dazu kommen konnte, so de Lille am Dienstag.

Bereits am Montag hatte die Gewerkschaft National Education, Health and Allied Workers’ Union (NEHAWU), die das Sicherheitspersonal im Parlament vertritt, schwere Vorwürfe erhoben. Demnach hätten besorgte Gewerkschafter am Sonntag morgen nach Ausbruch des Feuers Kollegen angerufen – und erst dabei erfahren, dass diese überhaupt nicht im Dienst waren. Um Kosten zu sparen, sei das Sicherheitspersonal angewiesen worden, an Wochenenden und Feiertagen nicht zu arbeiten, erklärte der zuständige Gewerkschaftssekretär Temba Gubula. Parlamentssprecherin Nosiviwe Mapisa-Nqakula dementierte am Dienstag allerdings, dass es eine solche Anweisung gegeben habe. Wie die Sicherheitslücke dann jedoch zustande gekommen ist, soll laut Mapisa-Nqakula nun bei einem Treffen von Parlamentsverantwortlichen, dem Parlamentarischen Schutzdienst und der Polizei erörtert werden, das bislang aber noch nicht habe stattfinden können.

Von dieser Runde dürften dann auch Antworten auf die Frage erwartet werden, warum der automatische Feueralarm erst auslöste, als das Gebäude bereits lichterloh in Flammen stand und die Feuerwehr – gerufen von außerhalb des Gebäudes arbeitenden Sicherheitsleuten – bereits einige Zeit vor Ort war. Diesen Missstand hatte der Sicherheitschef der Stadt Kapstadt, Jean-Pierre Smith, bereits am Sonntag berichtet. Ebenfalls noch am Sonntag erklärte Staatspräsident Cyril Ramaphosa bei einem Ortsbesuch, dass das automatische Löschsystem versagt habe. Am selben Tag berichtete de Lille, das System sei noch kurz vor der Weihnachtspause erfolgreich getestet worden, jedoch habe »jemand eines der Ventile zugedreht, so dass es kein Wasser gab, um das automatische Löschsystem anspringen zu lassen«.

Nachdem Offizielle das Feuer am Montag mittag bereits für »unter Kontrolle« erklärt hatten, loderten die Flammen am Nachmittag neu auf. Noch am Mittwoch waren Feuerwehrleute damit beschäftigt, letzte Glutnester zu löschen. Die Parlamentskammer sowie ein historisches Gebäude, in dem Büros untergebracht waren, gelten als zerstört. Ein genaues Schadensbild ist jedoch noch nicht möglich, da es im Inneren des Gebäudes noch zu heiß für eine Begehung durch Experten ist. Auch Ermittlungen zur Brandursache waren im Inneren des Gebäudes bisher nicht möglich. Das Gericht vertagte den Prozess gegen den Tatverdächtigen deshalb zunächst um eine Woche.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zeigte sich dennoch überzeugt, mit dem 49jährigen Erwerbslosen den Verursacher des Feuers gefunden zu haben. Die Anklage wirft dem Mann, der in einer Blechhütte am Stadtrand zur Miete wohnt, zudem Einbruch, den Diebstahl von »Laptops, Geschirr und Dokumenten« sowie den »Besitz eines Sprengsatzes« vor. Wie der verwirrt wirkende Mann an einen Sprengsatz gelangt sein oder Kenntnisse über die Sicherheits- und Feuerlöschsysteme des Parlaments gehabt haben soll, dazu machten die Behörden bisher jedoch keinerlei Angaben. Sein Anwalt Luvuyo Godla bestreitet derweil, dass der Festgenommene zum Zeitpunkt seiner Verhaftung überhaupt etwas besessen habe. Sein Mandant werde als »Sündenbock für das Versagen der Exekutive und Legislative« präsentiert, kritisierte der Jurist.