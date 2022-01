Immohai aus Leidenschaft

K.M.Krause/imago images/snapshot »Viele Gründe zu enteignen« (Protest gegen Verkäufe an Heimstaden in Berlin)

Der schwedische Heimstaden-Konzern verspricht, ein »leidenschaftlicher Vermieter« zu sein. Er stehe für »Friendly Homes« und »hohe Kundenorientierung«, teilte seine deutsche Tochter vor einem Monat mit, nachdem diese in Berlin und Hamburg fast 18.000 Wohnungen von der ebenfalls schwedischen Akelius übernommen hatte. Mit jetzt rund 19.000 Einheiten gehört das Unternehmen zu den großen Fischen in der Hauptstadt, und weiter wachsen will es auch, unter anderem mit einem »mieterfreundlichen« Bau neuer Wohnungen, und das alles in »Dialog und Partnerschaft«.

Einen ersten Eindruck davon, was das im einzelnen heißen kann, bekommen Mieterinnen und Mieter dieser Tage. Der neue »Hausherr« hat angekündigt, ihre Räumlichkeiten für »mehr Komfort und Energieeffizienz« mit dem sogenannten MyWarm-System der gleichnamigen Berliner Startup-Firma auszustatten. Die Technologie verheißt, mittels »hydraulischem Abgleich« den Wärmedurchsatz jedes einzelnen Heizkörpers an den Bedarf des Raumes anzupassen. Probleme mit schlecht beheizten Zimmern und solchen, die viel zu warm werden, sollen damit ein für allemal behoben werden. Auch sollen die Anlagen geräuschärmer und weniger kostenintensiv laufen. Um »oft mehr als 25 Prozent« ließen sich so die Ausgaben fürs Heizen drücken, erfährt man auf der Website des Unternehmens.

Die Sache hat aber wohl einige Haken. Schon in der Regie von Akelius war die Technik in mehreren Häusern installiert worden, brachte allerdings nicht überall den in Aussicht gestellten Nutzen. Erste Erfahrungen zeigten vielmehr, »dass es dadurch zu einer Verschlechterung der Heizbarkeit« kommen könne und »mitunter trotz intensiven Heizens nicht einmal mehr eine Raumtemperatur von 20 Grad Celsius erreicht« werde. So steht es in einer Pressemitteilung der Initiative »Stop Heimstaden« vom Montag. Verwiesen wird außerdem auf Aussagen von Handwerkern, die Zweifel daran nährten, »ob die Installierung überhaupt ein echter hydraulischer Abgleich ist oder womöglich nur eine Verengung des Zulaufventils«.

»Stop Heimstaden« hatte sich im Oktober 2020 in Reaktion auf die ersten Beutezüge des skandinavischen Miethais auf dem Berliner Wohnungsmarkt gegründet. Damals waren mehr als 140 Häuser mit knapp 4.000 Wohnungen in mehreren Bezirken in dessen Besitz übergegangen. Die Forderung der Aktivisten an die Politik lautet damals wie heute, »dafür zu sorgen, dass wir nicht weiter von profitorientierten Immobilienkonzernen wie Heimstaden in unserem Wohnen und unseren privaten Rückzugsräumen ständig erneut belästigt werden«. Das sei ein »weiterer guter Grund dafür, diese zu enteignen«. Bekanntlich entspricht genau das dem Anliegen des erfolgreichen Volksentscheids »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, den der alte und neue Senat mit einer Hinhaltetaktik und dem Vorschalten einer sogenannten Expertenkommission kaltstellen will.

Auch bei dem Kniff mit dem MyWarm-System geht es bestenfalls nachrangig darum, dass es den Mietern kuschelig warm werden möge. Vor gut zwei Jahren hatte sich das Mieterbündnis »Stopp Akelius Berlin« dagegen verwahrt, die Maßnahme als Modernisierung anzuerkennen. Weil mit dem Einbau auf einen ursächlichen Mangel der Heizungsanlage reagiert werde, sei der Eingriff eine Instandsetzung und eine Mieterhöhung deshalb nicht gerechtfertigt, hieß es seinerzeit in einer Stellungnahme. »Sinnvoll« sei das Vorgehen auch nur dann, »wenn die Einsparung signifikant ist«.

Jetzt beharren wieder Mieter darauf, »dass die Sinnhaftigkeit in jedem Einzelfall genau geprüft werden muss und eine signifikante Einsparung von Energie und Kosten im Vorfeld nachzuweisen ist«. Heimstaden verlange dagegen von den Bewohnern, Duldungserklärungen bezüglich der Installation zu unterschreiben, und halte die angemessene Ankündigungsfrist von mindestens drei Monaten nicht ein. Genausowenig garantiere das Unternehmen, die Kosten nicht auf die Mieter umzulegen. Das zeige, so die Aktivisten, »dass Heimstaden als unser neuer Vermieter nicht an dem Wohl von uns Mieterinnen und Mietern interessiert ist, sondern nur am eigenen Profit«.