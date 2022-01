Assange: Mexikos Präsident erneuert Asylangebot

Henry Nicholls/Reuters »Keine Auslieferung«: Protest vor den britischen Royal Courts of Justice in London (10.12.2021)

Mexiko-Stadt. Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat am Montag sein Angebot wiederholt, dem Wikileaks-Gründer Julian Assange Asyl zu gewähren. Zudem erklärte er, dass er den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump per Brief um eine Begnadigung für Assange gebeten habe, bevor dieser im vergangenen Jahr aus dem Amt schied. Mexiko habe jedoch keine Antwort auf den Brief erhalten, sagte Lopez Obrador auf einer regulären Pressekonferenz der Regierung.

»Es wäre ein Zeichen der Solidarität und der Brüderlichkeit, ihm Asyl in dem Land zu gewähren, in dem Assange leben möchte, einschließlich Mexiko", sagte Lopez Obrador. Wenn Assange Asyl in Mexiko gewährt würde, könnte er sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen und würde keine Bedrohung darstellen, fügte der Präsident, der dieses Angebot schon einmal vor einem Jahr geäußert hatte, hinzu.

Assange sitzt seit April 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London ein. Die USA streben die Auslieferung des gebürtigen Australiers an. Die US-Behörden werfen dem Journalisten 18 Anklagepunkte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung vertraulicher US-Militäraufzeichnungen und diplomatischer Kabel durch Wikileaks vor, die ihrer Meinung nach Menschenleben in Gefahr gebracht haben sollen. Tatsächlich belegen die Dokumente jedoch unter anderem US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan. Im Dezember hat ein britisches Gericht der US-Berufung gegen die abgewiesene Auslieferung stattgegeben. Derzeit wird geprüft, ob der von Assanges Verteidigungsteam erhobenen Berufung gegen das Urteil stattgegeben werden kann und der Fall vor dem Obersten Gerichtshof landet. (Reuters/jW)