Briten unter sich

imago images/Action Plus Verlor bereits sein zweites WM-Finale: Michael Smith (l.) im Duell mit Pfeilen und Frisuren dem schottischen Irokesen Peter Wright unterlegen (London, 3.1.2022)

Sie haben es tatsächlich geschafft. Am Sonntag ging in London die 29. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) zu Ende. Während des dreiwöchigen Turniers kam es immer wieder zu Forderungen nach Abbruch. Der Grund, wenig überraschend: Corona. Mehrere Spieler, darunter der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden, schieden im Laufe des Turniers aufgrund von Coronainfektionen aus. Die Veranstalter beeindruckte das nicht. Das Turnier wurde durchgespielt, vor vollen Rängen. Täglich strömten 3.000 Fans in den Alexandra Palace. Zwar galt die 3G-Regel, doch viele Besucher berichteten über eher laxe Kontrollen.

Die britischen Fans kamen auf ihre Kosten. Nicht zuletzt aufgrund des Coronaausfalls von van Gerwen waren ab dem Viertelfinale die britischen Spieler unter sich. Der letzte Waliser unter ihnen, der Vorjahressieger und Weltranglistenerste Gerwyn Price, schied in diesem gegen den späteren Finalisten Michael Smith aus. Der auf Rang neun gesetzte englische Lokalmatador traf dort auf den Weltranglistenzweiten und Weltmeister von 2020 Peter »Snakebite« Wright. Der exzentrische Schotte lag im Best-of-13-Finale rasch mit 2:0 vorn, doch Smith kämpfte sich zurück und ging wiederum selbst mit 5:4 in Führung. Der Wendepunkt kam dann im zehnten Satz. Smith stand kurz vor dem 6:4, doch plötzlich ließ Wright seine ganze Klasse aufblitzen. Von da an hatte Smith keine Chance mehr. Nur 15 Minuten später kürte sich Wright mit 7:5 das zweite Mal zum Weltmeister. Smith hingegen verlor nach 2019 sein zweites WM-Finale. Als Trost blieb ihm, mit 83 die meisten jemals im Laufe einer WM erzielten »180er« (höchstmögliche Punktzahl mit drei Pfeilen) geworfen zu haben. Mit drei wurde auch ein neuer Rekord an »Neun-Dartern« aufgestellt: eine perfekte Runde, während der Gegner nur zuschauen kann.

Das Pubspiel Darts machte der britische Sportpromoter Barry Hearn Anfang der 2000er Jahre zu einem Medienspektakel. Mittlerweile ist es ein Milliardengeschäft. Wright erhielt mit seinem Titel ein Preisgeld von 600.000 Euro. Das 30fache dessen, was der Weltmeister der ersten PDC-WM 1994 einsteckte.

Hearn weiß, wie man aus belächelten Sportarten ein Geschäft machen kann. In den 1980er Jahren war es ihm bereits mit Snooker gelungen. Bei Darts ist der Showaspekt noch ausgeprägter: Einpeitscher, Einlaufmusik, Nebelschwaden, leicht bekleidete Frauen – man kennt das. Sportexperten zeigen sich beeindruckt, dass die Topspieler bei so lautstarker Kulisse ihre Leistung bringen können – in einem Sport, in dem die Konzentration im Vordergrund steht.

Mit Hearns kam auch der Aufstieg der PDC als Organisation, der sich die stärksten Dartsspieler anschlossen. Damit lief man anderen Dartsorganisationen den Rang ab. Die British Darts Organisation (BDO), von der sich die PDC einst abspaltete, musste 2020 sogar Insolvenz anmelden.

Frauen dürfen bei der PDC-Weltmeisterschaft nicht nur beim Einlauf die Männer begleiten, sondern hin und wieder auch mitspielen. Fallon Sherrock konnte im Vorjahr als erste Frau ein Match gewinnen, was ihr den Spitznamen »Queen of the Palace« einbrachte. Beim diesjährigen Turnier schied Sherrock allerdings in der ersten Runde aus. Das gleiche Schicksal ereilte die Deutschen Fabian Schmutzler und Martin Schindler. Gabriel Clemens, der auf Platz 25 in der Weltrangliste am besten plazierte Deutsche, schaffte es wie sein Landsmann Florian Hempel immerhin unter die letzten 32.