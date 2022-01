Rote Karte für Revisionisten

Jannis Große/imago Im Visier der Repressionsorgane: Antifaschistische Sitzblockade in Magdeburg (19.1.2019)

Mit einer Reihe von Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen mobilisieren Antifaschistinnen und Antifaschisten aus Sachsen-Anhalt aktuell gegen einen neuerlichen Aufmarsch von Neonazis am 22. Januar in Magdeburg. Dann wollen die Faschisten wie schon in den Vorjahren auf die Straße und den Jahrestag der Bombardierung der Stadt am 16. Januar 1945 durch die Alliierten für ihre Geschichtsverfälschung missbrauchen. Organisiert werden die Aktivitäten von der rechten »Initiative gegen das Vergessen«, einem Zusammenschluss aus dem Raum Magdeburg.

Protest gegen die Pläne hat das Bündnis »Solidarisches Magdeburg« bereits angekündigt. »Traditionell versuchen Neonazigruppen, eine Verklärung der Greueltaten des nationalsozialistischen Regimes vorzunehmen und die deutsche Bevölkerung als alleiniges Opfer eines alliierten ›Bombenterrors‹ darzustellen«, warnen Magdeburgs Nazigegner auf ihrer Internetseite. Die Gegendemo beginnt in diesem Jahr am 21. Januar um 18 Uhr am Bahnhof Neustadt in Magdeburg. Das Bündnis will am Folgetag »klare Kante gegen Rechts zeigen« und mit »einem starken und vielfältigen Gegenprotest« deutlich machen, dass in der Stadt »kein Platz für rassistische, nationalistische, antisemitische oder andere menschenfeindliche Einstellungen ist». Dazu werde zu verschiedenen Protestformen wie Mahnwachen, Kundgebungen und auch friedlichen Blockaden aufgerufen.

Zusätzlich zur Vorabenddemonstration haben sich in diesem Jahr zahlreiche Nazigegnerinnen und -gegner zusammengefunden, um mit zum ersten Mal stattfindenden antifaschistischen Themenwochen gegen den bevorstehenden Aufmarsch zu mobilisieren. Die Veranstaltungsreihe startet an diesem Freitag mit einem Gedenken an Oury Jalloh, der am 7. Januar 2005 in einer Zelle des Dessauer Polizeireviers verbrannte. Obwohl mehrere unabhängige Gutachten darauf hindeuten, dass Jalloh von Polizeibeamten ermordet wurde, lautet die offizielle Darstellung weiterhin, er habe sich selbst in Brand gesetzt.

Am Sonnabend veranstaltet die »Seebrücke Magdeburg« ein »Filmscreening zur Repräsentation geflüchteter Menschen«. Und am Sonntag findet eine vom Solidaritätsbündnis Kurdistan–Magdeburg organisierte Onlineveranstaltung mit der jW-Autorin Dilan Karacadag statt, die zur Frage »Wer sind die Grauen Wölfe, und welche Rolle spielen sie in Deutschland?« über türkische Faschisten sprechen wird. In den darauffolgenden Tagen folgen eine Lesung mit Massimo Perinelli und Lydia Lierke zum Thema »Erinnern stören – der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive« sowie eine Veranstaltung mit dem Soziologen Klaus Dörre zu »grüner Industriekonversion in Ostdeutschland«.

Teil des Programms der antifaschistischen Themenwochen sind zudem Veranstaltungen unter Überschriften wie »Feministische Antifa – Rückblick und Perspektiven«, »Zusammenzucken in Mitteldeutschland – Antifa und Repression in Thüringen«, und »Antifa im ländlichen Sachsen-Anhalt – Erfahrungen, Ansätze, Ausblick«. Außerdem wird am 14. Januar die Ausstellung »Neofaschismus in Deutschland« der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) im Magdeburger Kiezladen »Tacheles« eröffnet. Sie will über Ideologie und Praxis der extremen Rechten informieren und Ursachen für die Ausbreitung rassistischen, nationalistischen und militaristischen Denkens und Handelns thematisieren.