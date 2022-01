Hammer und Brücke

Die Sammlung von Werken der Künstlergruppe Brücke des Würzburger Unternehmers Hermann Gerlinger wird versteigert. Die aus rund 1.000 Objekten bestehende Sammlung gehöre zu den größten und bekanntesten des deutschen Expressionismus, teilte das Münchner Auktionshaus Ketterer Kunst am Dienstag mit. Die Sammlung war über Jahrzehnte hinweg in Museen zu sehen. »Jetzt ist die Zeit gekommen, die Werke der nächsten Generation von Sammlern ganz direkt zur Verfügung zu stellen«, so Gerlinger. (dpa/jW)