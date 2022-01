Monopolisierung in der Pandemie: Apple-Börsenwert über drei Billionen US-Dollar

Kevin Coombs/REUTERS Nicht mit Birnen vergleichen! (Firmenlogo an Hauswand in San Francisco)

Willkommen im nächsten Jahr der obszönen Rekorde. Als sich am Montag abend der erste Handelstag an der New Yorker Börse dem Ende neigte, kletterte erstmals der Börsenwert eines Unternehmens auf mehr als drei Billionen US-Dollar – das sind eine drei und zwölf Nullen. Es waren die zum Stückpreis von 182,88 US-Dollar gehandelten Aktien des Apple-Konzerns, deren Gesamtwert etwa der jährlichen Wirtschaftsleistung der BRD entsprach. Zwar sanken die Papiere des Monopolisten bis zum Handelsschluss um 22 Uhr MEZ noch geringfügig, aber die sogenannten Analysten waren sich einig: Das Erreichen der Vier-Billionen-Marke sei auch angesichts heißlaufender Notenbankpressen nur eine Frage der Zeit. Wobei nicht ausgemacht sei, ob dem Platzhirsch nicht noch der Rang abgelaufen werde von den Verfolgern Microsoft (2,57 Billionen Börsenwert) und Alphabet (Google-Mutter, 1,96 Billionen). Während deren Kurse im vergangenen Jahr um zwei Drittel stiegen, war es bei Apple nur ein Drittel.

Die Techriesen gehören zu den größten Profiteuren der Pandemie. Trotz Chipmangels und Lieferkettenproblemen schreitet die Digitalisierung aller Lebensbereiche ungebremst fort (Videokonferenz statt Büro, Hörsaal oder Klassenzimmer; danach gehts zum Onlineshopping). Apple konnte seine marktbeherrschende Stellung 2021 auch vor US-Gerichten absichern, muss weder konzernfremde Reparaturen ermöglichen noch fremde Appstores auf I-Phones zulassen. Mehr als 72 Milliarden US-Dollar wurden in diesem Store 2021 umgesetzt. Weil auch der Steuerbetrug legal blieb, lag der Gewinn im Geschäftsjahr (bis Ende September) bei 94,7 Milliarden US-Dollar. Am nächsten großen Ding aus Cupertino, einer Datenbrille, soll Carl Zeiss beteiligt sein. Dass Tim Cook eines Tages eine Fabrik in Jena baut, scheint angesichts des Lohnniveaus an seinen Werkbänken aber unwahrscheinlich. (xre)