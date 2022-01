Protest gegen Stigmatisierung der Palästina-Solidarität

In einem gemeinsamen Statement jüdisch-palästinensisch-migrantischer Organisationen wie der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, der Migrantifa Berlin und der Migrantifa NRW vom Dienstag zur Ächtung der Palästinasolidarität heißt es:

Als zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Menschenrechte und gegen Diskriminierung einsetzen, beklagen wir die Stigmatisierung und Delegitimierung all jener, die sich gegen die Unterdrückung der Palästinenser:innen durch die israelische Besatzungspolitik aussprechen. Sowohl in den Medien als auch in der Politik wird gegen die Palästina-Solidarität gehetzt, von Akteuren, deren Positionen – auch wenn sie rassistisch sind – im öffentlichen Diskurs als legitim betrachtet und teilweise von Staatsbeamten reproduziert werden. Dabei wird der Einsatz für international anerkannte Menschenrechtsstandards als antisemitisch verurteilt.

(…) Veranstaltungsabsagen, Raumentzug, auch Entzug von Geldern oder gar Verlust des Arbeitsplatzes – all das gab es schon vor der antidemokratischen BDS-Resolution von 2019, es wurde aber durch diese noch gesteigert und legitimiert. Weiß die Öffentlichkeit von schwarzen Listen an Universitäten, weiß die Öffentlichkeit, dass das Bankkonto eines jüdischen Vereins gesperrt wurde, weil seine Haltung zu Israel nicht der deutschen Staatsräson entspricht? Derweil wird staatlich geförderten Organisationen wie der Amadeu-Antonio-Stiftung nicht widersprochen, wenn sie Vertreter:innen der Palästina-Solidarität pauschal Vernichtungsphantasien zuschreiben und Jüd:innen Antisemitismus vorwerfen.

Wir sind jederzeit bereit, an einer Diskussion teilzunehmen, und vertreten unsere Positionen mit Argumenten. Dies wird allerdings durch die einseitige Bevorzugung entgegengesetzter Sichtweisen und unseren Ausschluss erschwert oder gänzlich verhindert. In anderen Ländern wird der deutsche Starrsinn in Sachen Israel und Palästina häufig mit Verwunderung, gar Entsetzen zur Kenntnis genommen. Mittlerweile weigern sich Intellektuelle in der internationalen Gemeinschaft, etwa die renommierte jüdische Philosophin Judith Butler, mit der deutschen Presse über dieses Thema zu sprechen. (…)

Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, erklärte am Dienstag anlässlich der Verhaftung von Julian Assange vor 1.000 Tagen in London:

Die Linke ruft die Ampelregierung auf, bei der britischen Regierung mit Nachdruck auf einen Auslieferungsstopp für Julian Assange zu drängen und dem von den USA verfolgten Journalisten politisches Asyl in Deutschland anzubieten. Es ist eine einzige Schande, dass der frühere Premierminister Tony Blair als maßgeblicher Wegbereiter des völkerrechtswidrigen US-Krieges gegen den Irak gerade mit der Ernennung zum Mitglied des Hosenbandordens die höchste Auszeichnung des Vereinigten Königreichs erhalten hat, während Julian Assange als Enthüller von Kriegsverbrechen der Besatzer im Irak weiterhin in Isolationshaft eingesperrt wird, um ein Exempel zu statuieren und seine Auslieferung an die USA sicherzustellen. Julian Assange darf nicht an die US-Rachejustiz überstellt werden, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Entführungs- und Mordpläne des US-Geheimdienstes CIA gegen den Journalisten. (…)