Wahltermin steht

Sandro Pace/AP Photo Berlusconi (l.) oder Draghi: Darauf könnte es bei der Wahl zum Staatspräsidenten hinauslaufen (Rom, 8.10.2008)

Der Schleier ist gelüftet. Am Dienstag hat der Montecitorio (Abgeordnetenkammer) in Rom bekanntgegeben, dass am 24. Januar um 15 Uhr die Versammlung zur Wahl des Staatspräsidenten zusammentreten wird. Sie besteht aus den Mitgliedern beider Parlamentskammern – Montecitorio und Senat – sowie Vertretern der 20 Regionen und autonomen Provinzen und wählt den Präsidenten für sieben Jahre. In den ersten drei Wahlgängen sind zwei Drittel der 1.008 Mitglieder erforderlich, also mindestens 672 Stimmen, ab dem vierten reicht die absolute Mehrheit von 505 Stimmen. Es wird erwartet, dass der frühere Premier und Chef der ultrarechten Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, und der derzeitige Ministerpräsident Mario Draghi ihre Kandidatur anmelden.

Damit beginnt eine Schmierenkomödie. Wie die linke Zeitung Manifesto mutmaßte, will die faschistische Allianz mit der Unterstützung Berlusconis Draghis Wahl zum Staatspräsidenten absichern – unterstützt auch durch die vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) abgespaltene Partei »Lebendiges Italien« (IV) von Expremier Matteo Renzi. So hätten die Chefs der Lega, Matteo Salvini, sowie der »Brüder Italiens« (FdI), Georgia Meloni, mit Berlusconi einen »nicht vorzeigbaren Mann« vorgeschlagen, auf dass am Ende Draghi als wählbarer Kandidat dastehe. Der solle gleichzeitig weiter Premier bleiben, was den Weg für eine Präsidialrepublik ebnen würde.

Draghi steht seit Januar 2021 einer sogenannten Regierung der nationalen Einheit vor, der zusammen mit dem PD die »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), die Linkspartei »Freie und Gleiche« (LeU), die Lega von Salvini und Berlusconis FI angehören. Diese Konstellation würde mit Draghi in das höchste Amt des Staates übertragen. In Italien besitzt der Präsident bedeutenden politischen Einfluss, er beruft den Premier und bestätigt die Minister, ebenso wie er solche ablehnen, Grundfragen der Regierungspolitik beeinflussen, das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen kann. Mit dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank Draghi würde außerdem der Vertreter des Großkapitals, der Superreichen und der EU gewählt.

Gegen eine solche Kandidatur protestiert unter anderem die antikapitalistische Linkspartei Potere al Popolo, die einen Appell »Nein zu Draghi als Präsidenten der Republik und gegen die autoritäre Tendenz unseres Landes« verfasst hat. Dieser wurde bisher von mehr als 150 Persönlichkeiten – Professoren, Staatsanwälten, Künstlern, Schriftstellern, Politikern, führenden Basisgewerkschaftern und dem Metallarbeiterverband FIOM – unterzeichnet. Unter ihnen befinden sich der frühere Staatsanwalt Luigi de Magistris, der von 2011 bis 2021 Bürgermeister von Neapel gewesen war, der frühere Senator der Rifondazione Comunista, Giovanni Russo Spena, der ehemalige Professor an der Universität Federico II in Neapel, Giuseppe Aragno, sowie der Autor und Direktor der Verlagsgenossenschaft Red Star Press, Cristiano Armati.

Bisher hat das Amt mit Sergio Mattarella ein Politiker inne, der noch gewisse antifaschistische Positionen vertritt. Er war Anhänger des ehemaligen Ministerpräsidenten Aldo Moro, der wegen seiner Zusammenarbeit mit den Kommunisten 1978 ermordet wurde, wobei davon ausgegangen werden kann, dass im Hintergrund auch Geheimdienste wie die CIA ihre Finger im Spiel hatten. Personen, die der »linken Mitte« zugerechnet werden, wie beispielsweise der mehrfache Premier Romano Prodi vom PD, haben bereits in der Vergangenheit versucht, den 80jährigen für eine erneute Kandidatur zu gewinnen.

Bislang hat Mattarella jedoch abgelehnt. Wie mehrere Medien berichteten, könnte er es sich angesichts eines gemeinsamen Appells von Parteien, die die erforderliche Anzahl an Stimmen für seine Wahl zusammenbrächten, allerdings noch einmal anders überlegen. Darauf scheint auch die »Fünf-Sterne-Bewegung« zu setzen, die sich laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA vom Dienstag »überraschenderweise fast einstimmig für Mattarellas Wiederwahl aussprach«. PD-Chef Enrico Letta habe, so Manifesto, ebenfalls bekräftigt, die »Linie mit M5S-Chef Giuseppe Conte mitzugehen«.