Gegen »Diktatur« und Presse

Dominik Kindermann/imago images »Wer mit Nazis marschiert, hat nichts kapiert« – antifaschistischer Protest gegen »Coronaleugner« (Passau, 1.1.2022)

Bundesweit sind am Montag abend wieder Zehntausende Menschen gegen die von ihnen als »Coronaregime« und »Diktatur« bezeichneten staatlichen Pandemiemaßnahmen und eine von der Bundesregierung angekündigte Impfpflicht auf die Straße gegangen. Es ist schwer, ein genaues Bild darüber zu erhalten, wie viele Demonstranten sich an den teils angemeldeten, teils ohne Anmeldung oder sogar trotz ausdrücklicher Verbote über Messengerdienste mobilisierten Demonstrationen beteiligten. Denn Angaben von Innenbehörden sind mit Vorsicht zu genießen, da die angesichts einer Vielzahl dezentraler Proteste personell überforderte Polizei erfahrungsgemäß versucht, die Zahlen runterzurechnen. Andererseits verbreiten Aktivisten aus dem »Querdenker«-Milieu immer wieder grotesk übertriebene Zahlen. Doch schon eine Addition der von staatlicher Seite genannten Zahlen lässt auf eine Gesamtbeteiligung von mehr als 100.000 Menschen bundesweit schließen.

Nachdem in den vergangenen Wochen vornehmlich östliche Bundesländer im Zentrum des Protestgeschehens gestanden hatten, zeichnete sich am Montag ein erneuter Aufschwung auch im Süden ab. In Baden-Württemberg beteiligten sich nach Angaben von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) rund 50.000 Menschen an landesweit 170 »Lichter- oder Montagsspaziergängen«. »Das Demonstrationsgeschehen ist ein sehr, sehr großes«, erklärte Strobl am Dienstag im ARD-»Morgenmagazin«. »Wer so etwas organisiert, macht sich strafbar.« In Stuttgart hatte die »Querdenken«-Bewegung im Frühjahr 2020 zwar ihren Ausgang genommen. Als sich einige ihrer Führungsfiguren mit Unterschlagungsvorwürfen aus den eigenen Reihen und auch Repressalien von staatlicher Seite konfrontiert sahen und ins Ausland absetzten, büßte die Bewegung aber die Bedeutung als zentrale Plattform für Coronaproteste ein. Doch die im Südwesten traditionell starke Verankerung der wissenschaftsfeindlichen Anthroposophie in Teilen des Bürgertums und Kleinbürgertums lässt Impfgegnerschaft dort weiterhin auf fruchtbaren Boden fallen.

Im benachbarten Freistaat Bayern zählte die Polizei etwa 10.000 Teilnehmer von Coronaaufzügen, obwohl Behörden vielfach nur stationäre Kundgebungen gestattet hatten. Allein in Nürnberg sollen es mit 4.200 deutlich mehr Demonstranten als erwartet gewesen sein. In Thüringen gab die Polizei 17.000 Teilnehmer an und in Mecklenburg-Vorpommern 12.000 in mehr als 20 Städten. In Sachsen, wo aufgrund der Coronaverordnung nur stationäre Kundgebungen mit maximal zehn Teilnehmern erlaubt sind, beteiligten sich dennoch Zehntausende an den auf Messengergruppen als »Spaziergängen« beworbenen Demonstrationen in zahlreichen Städten.

Hier spielt insbesondere die faschistisch-separatistische Partei »Freie Sachsen« eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung, andere Naziparteien wie die NPD und »Der III. Weg« waren ebenso vertreten wie AfD-Politiker. Vereinzelt kam es nach Polizeiangaben zu Auseinandersetzungen. So seien in Lichtenstein bei Zwickau 14 Beamte verletzt worden. In Leipzig, wo die Polizei noch in der Silvesternacht mit einem Großaufgebot in dem als linke Hochburg geltenden Stadtteil Connewitz präsent gewesen war, ließen die Beamten am Montag abend eine illegale Demonstration von mehreren hundert Maßnahmengegnern weitgehend ungestört laufen. Statt dessen kontrollierten die Beamten den Impfstatus von antifaschistischen Gegendemonstranten, die sich dem rechten »Spaziergang« entgegengestellt hatten.

In Berlin gingen rund 3.000 Menschen an verschiedenen Orten der Stadt auf die Straße. Vor dem Rathaus Pankow gab es einen Gegenprotest unter anderem der »Omas gegen rechts« sowie von Anwohnern. Ein Demonstrationszug, den der Faschist Eric Graziani von der Gruppierung »Patriotic Opposition Europe« angemeldet hatte, zog mit mehreren hundert Teilnehmern vor das ZDF-Studio. Vor dem von einer Polizeikette geschützten Gebäude skandierten die Demonstranten »Lügenpresse«. Graziani forderte in einer Rede, dass »die Presse zum Schweigen gebracht wird«. Es war bereits der vierte rechte Aufmarsch vor dem Hauptstadtstudio des öffentlich-rechtlichen Senders seit Montag vergangener Woche.