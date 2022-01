Fauler Atomdeal

Stefan Puchner/dpa Seit Silvester vom Netz: Das Atomkraftwerk Gundremmingen in Bayern

Bei Bündnis 90/Die Grünen ist die Aufregung über die Pläne der EU-Kommission, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig einzustufen, scheinbar groß. Die aus der liberalen »Ökopartei« stammende Bundesumweltministerin Steffi Lemke bezeichnete am Dienstag gegenüber dem Radiosender Bayern 2 das Vorhaben aus Brüssel als »falsch«. Die Position der Bundesregierung in der Frage sei geschlossen, sagte sie. »Die SPD, Bundeskanzler Olaf Scholz haben alle insgesamt deutlich gemacht, dass Atomkraft aus unserer Sicht, aus Sicht der deutschen Bundesregierung, keine nachhaltige Investition ist.«

Glaubhaft ist das jedoch nicht, findet Jochen Stay, Sprecher der Antiatomorganisation »Ausgestrahlt«. Am Dienstag erklärte er gegenüber junge Welt, dass sich zwar viele aus SPD und Grünen über die Aufnahme der Atomkraft in die EU-Taxonomie-Verordnung empörten. Doch beim fossilen Gas sehe das schon anders aus. Der Grund: Scholz habe in den Verhandlungen darauf gedrängt, dass Gas aufgenommen werde, und sei dafür bereit gewesen, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron bei der Atomenergie entgegenzukommen. »Eine eindeutige Positionierung gegen Atom und Gas in der Taxonomie, die in einer Entwurfsfassung des Koalitionsvertrages noch enthalten war, wurde für die Endfassung gestrichen – mit Zustimmung der Grünen und der SPD«, kritisierte Stay.

Die Bundesregierung hat nun angekündigt, im Laufe des Januar eine Stellungnahme zu dem EU-Vorhaben vorlegen zu wollen. Lemke betonte jedoch, sie sehe wenig Chancen, die »Pläne zur Atomkraft noch ändern zu können«. Das sieht auch Stay so. Die neue Bundesregierung habe vor Veröffentlichung der Taxonomieregeln die Gelegenheit gehabt, Einfluss zu nehmen, diese aber nicht ausreichend genutzt.

Um die EU-Pläne zu verhindern, müssten 20 Mitgliedstaaten dagegenstimmen. Das hält Stay für aussichtslos, denn »indem die Themen Atom und Gas verbunden wurden, gibt es genügend Länder, die entweder das eine oder das andere wollen. Und abgestimmt wird nur über das Gesamtpaket.«

Die aktuelle Entrüstung der Grünen beweist also nicht den Unmut über eine klimapolitisch fatale Entscheidung, sondern statt dessen wieder einmal, dass die Partei in Sachen Heuchelei unangefochtene Nummer eins in der BRD ist.